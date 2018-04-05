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Adli görüşme odası 59 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı tarafından suç mağduru çocuk ve kadınların beyanlarının, hakim ve savcıların olmadığı ortamlarda uzmanlar eşliğinde alınması için 3 Nisan 2017'de oluşturulan adli görüşme odalarının sayısı, uygulamanın birinci yılında 30'dan 59'a yükseldi - Adli görüşme odasının bulunduğu adliye sayısı ise 55 oldu

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de suç mağduru çocuk ve kadınların beyanlarının alınması için oluşturulan adli görüşme odalarının sayısı, uygulamanın birinci yılında 30'dan 59'a ulaştı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, suç mağduru kadınlar ile çocukların cumhuriyet savcısı ve hakimler olmadan uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları, 3 Nisan 2017'de faaliyete başladı.

İlk olarak 23 ildeki 26 adliyede 30 oda hizmete başlarken, görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda, çocuklar için kitap ve oyuncaklar da yer aldı.

Görüşmeler sırasında hakim ve savcılar, mağdurların ifadelerini, gözlem odasına aktarılan görüntülerden takip etti. Hakim ve savcılar mağdurlara sorularını uzmanlar aracılığıyla iletti. Uzmanlar, hakim ve savcıların sorularını mağdurlara, psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktardı.

Kurulan 30 adli görüşme odasında bugüne kadar 2 bin 131 görüşme yapıldı. Görüşme yapılanlardan bin 181'ini cinsel istismar mağdurları oluşturdu.

Öte yandan özel odalarda, suç mağduru bin 137 çocuğun da beyanı alındı.

Cinsel istismar ve aile içi şiddet mağdurlarının yanı sıra 121 tanık da adli görüşme odalarında ifade verdi.

- Olumlu görüşler alındı

Bakanlığa iletilen görüşlerde, mağdurlar ile aileler, sanıklarla aynı ortamda bulunmadan adli görüşme odalarında ifade vermekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, psikolog ve uzmanlar eşliğinde ifadelerin alınmasıyla adli görüşme odaları uygulamasından olumlu sonuçlar alındı.

Adli görüşme odasında ifadesine başvurulan bir çocuk, görüş formuna, "Güler yüzlü psikolog ablalar varken kendimi evimde gibi hissettim. İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim" ifadelerini yazdı.

Başka bir mağdur çocuk da ifade alınması sırasında görev yapan psikolog ve pedagoglardan memnun olduğunu belirtti.

Bu arada, Adalet Bakanlığı, bir yıl önce kurulan adli görüşme odalarından duyulan memnuniyeti dikkate alarak oda sayısını artırma kararı aldı. Bu kapsamda 29 adliyede de birer adli görüşme odası kuruldu. Böylece, adli görüşme odası bulunan adliye sayısı, 26'dan 55'e yükseldi.

Bakanlığın çalışmaları sonucu, 3 Nisan 2017'de 30 olan adli görüşme odası sayısı ise 59'a çıkartılmış oldu. Yeni odalar, uygulamanın birinci yılında kullanıma sunuldu.

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Adalet Bakanlığı Adli Görüşme Odası Ankara Mağdur Hakları Daire Başkanlığı

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