Adli görüşme odası 59 oldu

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de suç mağduru çocuk ve kadınların beyanlarının alınması için oluşturulan adli görüşme odalarının sayısı, uygulamanın birinci yılında 30'dan 59'a ulaştı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, suç mağduru kadınlar ile çocukların cumhuriyet savcısı ve hakimler olmadan uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları, 3 Nisan 2017'de faaliyete başladı.

İlk olarak 23 ildeki 26 adliyede 30 oda hizmete başlarken, görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda, çocuklar için kitap ve oyuncaklar da yer aldı.

Görüşmeler sırasında hakim ve savcılar, mağdurların ifadelerini, gözlem odasına aktarılan görüntülerden takip etti. Hakim ve savcılar mağdurlara sorularını uzmanlar aracılığıyla iletti. Uzmanlar, hakim ve savcıların sorularını mağdurlara, psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktardı.

Kurulan 30 adli görüşme odasında bugüne kadar 2 bin 131 görüşme yapıldı. Görüşme yapılanlardan bin 181'ini cinsel istismar mağdurları oluşturdu.