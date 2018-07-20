HABER

Adli tatil bugün başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 16:05 | Son Güncelleme

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başlıyor - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin çeşitli mahkemelerde görülen çok sanıklı davalara adli tatil boyunca devam edilecek

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başlıyor.

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Çeşitli mahkemelerde görülmesine devam edilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin çok sanıklı davalar adli tatil boyunca sürecek.

Öte yandan, eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen davaya da devam edilecek.

PARTNERBüşra'yı çabuk unuttu!Büşra'yı çabuk unuttu!
Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildiSon dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi
Deprem sonrası Savrun Çayı'nda çamur kaynadıDeprem sonrası Savrun Çayı'nda çamur kaynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adli tatil Ankara

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.