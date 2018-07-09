Adli Tıp'ta acı bekleyiş; Arda dedesini ziyarete gitmiş

Mehmet İlkay ÖZER /İSTANBUL,(DHA) TEKİRDAĞ'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmeye devam ediyor. Acılı ailelerin bekleyişi devam ederken, Çorlu'da işlemleri tamamlanan 4 kişinin daha cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel ve Hakan Sel'in yakını Adil Çiftçi sorumluların ortaya çıkarılmasını istediklerini belirtti. Çiftçi, "Bu kaza Türkiye'nin üstünden geçen bir kaza. Hafta sonu Trakya'ya aile ziyaretine gidenlerin dönüş yolculuğunda bu elim kaza meydana gelmiştir. Bu kazada sorumluların ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Hakan Sel'in yakınıyım. Hakan oğlu ile birlikte babasını ziyarete gitmişti. Trenle İstanbul'a dönüyorlardı" dedi.
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