Adliye bahçesinde yakalanan sansar doğaya bırakıldı

Tunceli’de adliye sarayının arka bahçesinde yakalanan bir sansar, sağlık durumunun iyi olması nedeniyle tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan adliye sarayının arka bahçesinde, görevliler nesli tükenme noktasında olduğu için koruma altında olan bir sansarı fark etti. Sansarı cep telefonu ile görüntüleyen çalışanlar, biraz bitkin olduğunu fark ederek yakaladı. Yakalanan sansar, görevlilere teslim edildi.

Sansarın sağlık durumunun iyi olması nedeniyle tekrar doğal ortamına bırakıldığı öğrenildi.