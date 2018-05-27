Adliye çalışanlarının seçim sonrası istifaya zorlanacağı iddiası

Adalet Bakanlığından, "24 Haziran seçimleri sonrasında adliye çalışanlarının yerlerinin değiştirilerek istifaya zorlanacakları" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce 21 Mayıs 2018'de tüm teşkilata "personel birim bilgilerinin kontrolü ve güncellenmesi" konulu yazının gönderildiği belirtildi.

İnternet ortamındaki bir yayın organı tarafından söz konusu yazının, "Adliye çalışanlarında sürgün korkusu" başlığıyla haberleştirildiği ve 24 Haziran seçimleri sonrasında adliye çalışanlarının yerlerinin değiştirilerek istifaya zorlanacaklarının iddia edildiği ifade edildi.

Adliyelerde görev yapan personelin yer değişikliği işlemlerinin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsteğe bağlı tayin işlemlerinde değerlendirme yapılırken personele ait UYAP'taki veriler esas alınmaktadır. Bu nedenle sistem üzerindeki bilgilerin doğru ve güncel tutulması önem taşımaktadır. Personel bilgilerinin güncellenmesi amacıyla önceki yıllarda da aynı mahiyette yazılar yazılmış olup, habere konu olan yazı da aynı mahiyettedir. Haberde yer alan yorum ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

