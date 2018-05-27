HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adliye çalışanlarının seçim sonrası istifaya zorlanacağı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 12:39 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığınca, 24 Haziran seçimleri sonrasında adliye çalışanlarının yerlerinin değiştirilerek istifaya zorlanacağına ilişkin bir haberde yer alan yorum ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Adalet Bakanlığından, "24 Haziran seçimleri sonrasında adliye çalışanlarının yerlerinin değiştirilerek istifaya zorlanacakları" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce 21 Mayıs 2018'de tüm teşkilata "personel birim bilgilerinin kontrolü ve güncellenmesi" konulu yazının gönderildiği belirtildi.

İnternet ortamındaki bir yayın organı tarafından söz konusu yazının, "Adliye çalışanlarında sürgün korkusu" başlığıyla haberleştirildiği ve 24 Haziran seçimleri sonrasında adliye çalışanlarının yerlerinin değiştirilerek istifaya zorlanacaklarının iddia edildiği ifade edildi.

Adliyelerde görev yapan personelin yer değişikliği işlemlerinin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsteğe bağlı tayin işlemlerinde değerlendirme yapılırken personele ait UYAP'taki veriler esas alınmaktadır. Bu nedenle sistem üzerindeki bilgilerin doğru ve güncel tutulması önem taşımaktadır. Personel bilgilerinin güncellenmesi amacıyla önceki yıllarda da aynı mahiyette yazılar yazılmış olup, habere konu olan yazı da aynı mahiyettedir. Haberde yer alan yorum ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Milyonluk tazminat kazanan 2 madenci, tek kuruş alamadıMilyonluk tazminat kazanan 2 madenci, tek kuruş alamadı
Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu/ ek fotoğraflarKocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu/ ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı adliye çalışanları Sürgün

En Çok Okunan Haberler

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.