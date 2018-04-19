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Adliye önünde açıklama yapan HDP'lilere tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Mardin Adliyesi önünde açıklama yapan HDP'li gruba, bir kadın, "Öldürdüğünüz asker ve polisin hesabını kim veriyor, bunu da bir açıklar mısınız?" diyerek tepki gösterdi

MARDİN (AA) - Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesinin ardından Mardin Adliyesi önünde açıklama yapan HDP'li gruba, bir kadın tepki gösterdi.

Yıldırım'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı ve 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen davayı izleyen HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in aralarında bulunduğu grup, duruşmanın ardından Mardin Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Milletvekili İrmez, yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın yaklaşık 2 yıldır yargılandığını belirterek, "Her celsede avukatlarımız talepleri olmasına rağmen ne yazık ki hiçbir talepleri kabul edilmedi. Biz bu kararı tanımıyoruz. Çünkü hiçbir şekilde hukuki bir karar değildir." dedi.

Milletvekili İrmez'in konuşması sırasında yanlarına yaklaşan bir kadın, "Bir şey sorabilir miyim, öldürdüğünüz asker ve polisin hesabını kim veriyor, bunu da bir açıklar mısınız?" diyerek tepki gösterdi.

İsmi öğrenilemeyen kadını, polis adliye önünden uzaklaştırdı.

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