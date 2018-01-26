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Adliye önünde iki gurup çatıştı: yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 13:34 | Son Güncelleme 7 saat önce

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sapanca İlçe Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adliyeye gelen bir grupla Arifiye ilçesinden geldikleri iddia edilen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce gruplar silahları çekti. İki grup arasında yaşanan silahlı çatışmaya adliye yanında bulunan Sapanca Polis Merkezi Amirliğinde bulunan ekipler hemen müdahale etti.

Çatışma esnasında yaralanan ve ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, çatışma esnasında silahlardan çıkan kurşunlar çevrede park halinde bulunan yaklaşık 10 araca da isabet ederek zarar verdi.

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Çatışma sonrasında bölgeye Özel Harekat Polisleri, Çevik Kuvvet ve çok sayıda jandarma ekibi gelerek geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Adliye yanında bulunan polis merkezinden çıkan polisler ilk belirlemelere göre yaşanan çatışma ile ilgili 3 kişi de gözaltına alındı. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Sapanca silahlı çatışma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
72 milletin olduğu yerdir sapanca.... yine mafyacılık arazicilik oyunlarıdır kesin
Sapancalı sakıncalı belinde tabancalı sözünü biliyom sapancalıyım bu olaylar güzel sapancamıza yakışmıyo çok çakal var Sapanca’da kurtlar var oldukça çakallarda kendi çapında davranabilir
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