Adliye personeline yönelik EYP'li saldırıya ilişkin dava

Adana'da bir uyuşturucu davası için keşif yapan adliye personeline yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıyla ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hayrullah Turan ve Davut Esen ile avukatları katıldı.

Mahkemede ilk olarak değerlendirmesi sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların ayrı ayrı ikişer kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ayrıca 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanık Turan'ın terör örgütü propagandası suçundan da 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Sanık Esen savunmasında, iki yıldır tutuklu olduğunu ve keşif yapılan bölgeye iki metre uzaklıkta amcasının evinin bulunduğunu söyledi.

Kimseye karşı bombalı saldırıda bulunmadığını iddia eden Esen, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık Turan ise iddia makamının verdiği mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımdaki gizli tanığın beyanlarını da kabul etmiyorum. Herhangi bir bombalı bir eylemde bulunmadım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.