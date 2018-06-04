Adliye personeline yönelik EYP'li saldırıya ilişkin dava

Adana'da bir uyuşturucu davası için keşif yapan adliye personeline yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıyla ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hayrullah Turan ve Davut Esen ile avukatları katıldı.
Mahkemede ilk olarak değerlendirmesi sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların ayrı ayrı ikişer kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ayrıca 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanık Turan'ın terör örgütü propagandası suçundan da 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.
Sanık Esen savunmasında, iki yıldır tutuklu olduğunu ve keşif yapılan bölgeye iki metre uzaklıkta amcasının evinin bulunduğunu söyledi.
Kimseye karşı bombalı saldırıda bulunmadığını iddia eden Esen, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Sanık Turan ise iddia makamının verdiği mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımdaki gizli tanığın beyanlarını da kabul etmiyorum. Herhangi bir bombalı bir eylemde bulunmadım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin aralarında hakim ve savcıların da yer aldığı 7 kişilik heyetine, 17 Ekim 2016'da yaptığı keşif sırasında el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenlenmişti.
Zabıt katipleri Cumali Karayiğit ile Görkem Saitoğlu hafif yaralanmış, saldırıyı düzenlediği iddiasıyla Hayrullah Turan ve Davut Esen tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "fikir birliği içinde devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "taşınması yasak maddeleri bulundurmak", "mala zarar verme", "PKK/KCK üyesi olmak" ve "görevi başındaki memurları kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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