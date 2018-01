Adliye şehitleri Fethi Sekin ve Musa Can için duygulandıran anma

Geçen yıl Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıda teröristlerle kahramanca çatışan ve büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve çatışma sırasında hayatını kaybeden mübaşir Musa Can için adliye binasında anma töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Başbakan Binali Yıldırım’ın mesajının okunmasının ardından, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fethi Sekin için hazırlanan video izletildi. Bu sırada Sekin’in eşi Rabia Sekin gözyaşlarını tutamadı. Ardından İzmir Adliyesi tarafından şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için hazırlanan belgesel gösterildi. Belgeseli izleyen Musa Can’ın eşi Mecburiye Can da gözyaşı döktü.

“BAŞARAMADILAR”

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz Anadolu’yu medeniyetiyle güzelleştiren bir milletiz. Çanakkale’yi destanıyla beraber bütünleştiren büyük bir milletiz. Osmanlı’yı adaleti ile bütünleştiren bir milletiz. Mustafa Kemal cumhurbaşkanımız ama onu gaziliği ile anan bir milletiz. Biz sadece maddi birlikteliği değil, aslında dünyadaki milletlerden farkla maneviyatımızla şekillenen bir milletiz. Bu büyük millet burada ve aslında burada olmayanların da dualarıyla dünden bugüne; bugünden yarına yürüyüş yapan büyük bir milletiz. Bu büyük millete kendi yürüyüşünde engel olmaya çalışanlar, bizim yüzümüzün gülmemesini, tarihimizle övünmememizi, geleceklere ait umutlarımızı yeşertmememizi isteyenler olacak. Bunlar 15 Temmuz’da demokrasimizi elimizden almaya çalışabilir, ardından İzmir Adliyesinde olduğu gibi hakkaniyet ve kardeşliğimizi elimizden almaya çalışabilir ama başaramadıklarını ve başaramayacaklarını hep beraber görüyoruz” açıklamasında bulundu.