Adliyede 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtımı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Adliyesi'nde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için lokma tatlısı dağıtıldı.
Antalya Adliyesi'nin bahçesinde düzenlenen lokma tatlısı dağıtımına, Başsavcı Ramazan Solmaz, Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, Antalya Adliyesi Komisyon Başkanı Orhan Özdemir, İl Müftüsü Osman Artan ile adliye personeli katıldı. Başsavcı Solmaz, 15 Temmuz'un, Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un, vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının, birlik ve beraberliğinin dünyaya bir kez daha gösterildiği tarih olduğunu kaydeden Solmaz, "15 Temmuz darbe girişiminde milletimiz, vatana ve millete olan bağlılığını bir kez daha göstermiş, cesaretleriyle kararlı ve dik duruşlarıyla destansı bir tarih yazmıştır" dedi.
Konuşmanın ardından İl Müftüsü Osman Artan, 15 Temmuz şehitleri için dua okudu. Dua sonrası lokma tatlısı dağıtımı yapıldı.
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