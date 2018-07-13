HABER

Adliyede 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:10 | Son Güncelleme

ANTALYA Adliyesi'nde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için lokma tatlısı dağıtıldı.

Adliyede 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtımı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Adliyesi'nde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için lokma tatlısı dağıtıldı.
Antalya Adliyesi'nin bahçesinde düzenlenen lokma tatlısı dağıtımına, Başsavcı Ramazan Solmaz, Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, Antalya Adliyesi Komisyon Başkanı Orhan Özdemir, İl Müftüsü Osman Artan ile adliye personeli katıldı. Başsavcı Solmaz, 15 Temmuz'un, Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un, vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının, birlik ve beraberliğinin dünyaya bir kez daha gösterildiği tarih olduğunu kaydeden Solmaz, "15 Temmuz darbe girişiminde milletimiz, vatana ve millete olan bağlılığını bir kez daha göstermiş, cesaretleriyle kararlı ve dik duruşlarıyla destansı bir tarih yazmıştır" dedi.
Konuşmanın ardından İl Müftüsü Osman Artan, 15 Temmuz şehitleri için dua okudu. Dua sonrası lokma tatlısı dağıtımı yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Adliyede 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtımıAdliyede 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtımıAdliyede 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtımı

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Adnan Oktar'ın kasıklarındaki şişkinlik ne? Herkes bunu konuşuyorAdnan Oktar'ın kasıklarındaki şişkinlik ne? Herkes bunu konuşuyor
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te CHP il teşkilatı karıştı! CHP'li başkandan dayak istifası!

Karabük'te CHP il teşkilatı karıştı! CHP'li başkandan dayak istifası!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama!

Adnan Oktar'ın kasıklarındaki şişkinlik ne? Herkes bunu konuşuyor

Adnan Oktar'ın kasıklarındaki şişkinlik ne? Herkes bunu konuşuyor

PKK'lı terörist çırılçıplak soyunup teslim oldu

PKK'lı terörist çırılçıplak soyunup teslim oldu

Adnan Oktar mal varlığının kaynağı ne? 10 yıllık çalışanı Yılmaz Kuruca bilinmeyenleri anlattı!

Adnan Oktar mal varlığının kaynağı ne? 10 yıllık çalışanı Yılmaz Kuruca bilinmeyenleri anlattı!

İzmir'de orman yangını! İtfaiye alarma geçti

İzmir'de orman yangını! İtfaiye alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.