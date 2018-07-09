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Adliyede 327 kişilik kadro için 2 bin 67 kişi müracaat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 12:43 | Son Güncelleme

ADALET Bakanlığı, bu yıl adliyeler, cezaevleri ve bakanlık merkez teşkilatında görevlendirmek üzere yeni personel alımını sürdürürken, Antalya Adliyesi'nde 327 kişilik kadro için 2 bin 67 kişi müracaat etti.

Adliyede 327 kişilik kadro için 2 bin 67 kişi müracaat etti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ADALET Bakanlığı, bu yıl adliyeler, cezaevleri ve bakanlık merkez teşkilatında görevlendirmek üzere yeni personel alımını sürdürürken, Antalya Adliyesi'nde 327 kişilik kadro için 2 bin 67 kişi müracaat etti.
​Bu yılın ilk 4 ayında adliyelere 2 bin 800 personel alan bakanlık, ek olarak 500 personel alımı için harekete geçti. Bu personelden 327'si Antalya Adliyesi'nde istihdam edilecek. İş başvurusu için sabah erken saatlerde Antalya Adliyesi'ne gelen yüzlerce kişi, sıcak havada uzun kuyruklar oluşturdu. 327 kişinin alınacağı kadro için 2 bin 67 kişi uygulamalı ve sözlü mülakat için kayıt yaptırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda ve yolda kendilerine sıra gelmesini bekleyenleri aileleri de yalnız bırakmadı. Kimisi adliye önünde dua ederken, kimisi de kaldırımda klavye ile yazım tekniğini geliştirmeye çalıştı.
Antalya ve ilçelerdeki adliyelere 327 kişinin alınacağını söyleyen Başsavcı Ramazan Solmaz, “Antalya Adliyesi'ne 163, Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) 17, Alanya'ya 26, Elmalı'ya 14, Manavgat'a 20, Kemer'e ise 1 zabıt katibi alıyoruz. Ayrıca, Antalya İcra Katipliği'ne 43, Alanya İcra Katipliği'ne 10, Manavgat İcra Katipliği'ne 3, Elmalı İcra Katipliği'ne ise 1 personel istihdam edeceğiz. Antalya, Manavgat ve BAM'a aşçı kadrosu ile 3 kişi alacağız" dedi.
Başsavcı Solmaz, 10 Eylül'de de Antalya Adliyesi'ne 20, Elmalı ve BAM adliyelerine ise 3'er mübaşir alımı için mülakatların yapılacağını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

Adliyede 327 kişilik kadro için 2 bin 67 kişi müracaat ettiAdliyede 327 kişilik kadro için 2 bin 67 kişi müracaat ettiAdliyede 327 kişilik kadro için 2 bin 67 kişi müracaat etti

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