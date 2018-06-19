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Adliyede Ezhel sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ, HAYRANLARI ADLİYE KORİDORLARINDA SEVİNDİ Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA Tutuklu yargılanan ünlü rapçi Ezhel ilk duruşmada beraat etti.

İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ, HAYRANLARI ADLİYE KORİDORLARINDA SEVİNDİ Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA Tutuklu yargılanan ünlü rapçi Ezhel ilk duruşmada beraat etti. "Ezhel" adıyla tanıtan rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanu yargılanıyordu. İlk duruşma bugün Anadolu Adalet Sarayı'nda görüldü. Mahkeme, Ezhel'in beraatine karar verdi. Ezhel'in beraat kararıyla adliyeye akın eden hayranları büyük sevinç yaşadı

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