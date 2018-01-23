Adliyenin 4. katından atlayan hükümlü yaralandı

Adana'da adliye binasının 4'üncü katından atlayan hükümlü yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan hükümlü S.Ç, getirildiği adliye binasının 4'üncü katındaki pencereden elleri kelepçeli olarak atladı.

Yaralanan S.Ç'nin kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.

S.Ç'nin hakkındaki 6 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasının Yargıtayca onanmasının ardından polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

(AA)