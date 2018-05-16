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ADLİYEYE ÇIKARILAN BARIŞ ATAY YENİDEN EMNİYETE SEVK EDİLDİ...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 17:48 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek bu sabah gözaltına alınan ve öğleden sonra adliyeye sevk edilen oyuncu Barış Atay, cep telefonunun incelememiş olması nedeniyle yeniden emniyete götürüldü.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek bu sabah gözaltına alınan ve öğleden sonra adliyeye sevk edilen oyuncu Barış Atay, cep telefonunun incelememiş olması nedeniyle yeniden emniyete götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatılan oyuncu Barış Atay, bugün saat 16.00 sıralarında da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ancak Barış Atay, ifadesi alınmadan yeniden emniyete gönderildi. Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin gözaltına alındığında cep telefonunun yanında olmadığını, daha sonra getirildiğini, savcının da cep telefonunun incelenmesi için Atay'ı tekrar emniyet müdürlüğüne gönderdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:
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-Atay'ın arşiv görüntüsü

16.05.2018 - 09.55 Haber Kodu : 180516021

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