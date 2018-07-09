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Adnan Menderes Üniversitesi'nde herkesi 'FETÖ'cü' diye ihbar eden profesör son KHK ile ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan ve birçok kişi hakkında FETÖ’cü diye ihbarda bulunduğu belirtilen bir profesör 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Aynı kararnamede ADÜ’den toplam 2 akademisyenin ihraç edildiği belirtildi.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde herkesi 'FETÖ'cü' diye ihbar eden profesör son KHK ile ihraç edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tarımsal Makine Sistemleri ABD Başkanı Prof. Dr. T.D. ile üniversitede öğretim görevlisi Ö.D.’in ihraç edildiği belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Soruşturma Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.D'ın, ilgili kurullar tarafından birçok kez uyarılmasına rağmen davranışlarına devam etmesi ve ilgili davranışların ‘güvenlik zaafiyeti’ oluşturması sebebiyle ihraç edildiği bildirildi.

İFTİRA VE ŞANTAJ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.’ın üniversite içerisinde birçok kişiyi haksız yere FETÖ’cü ve çeşitli terör örgütü mensubu suçlamalarıyla rektörlüğe ihbar ettiği ortaya çıktı. Üniversite içerisindeki çoğu kişiyi iftira ve şantaj gibi yöntemlerle isyan ettirdiği belirtilen Prof. Dr. T.D'ın ayrıca, meslektaşlarına işyerinde mobbing uyguladığı, gizli ses kayıtları aldığı belirtildi.

İHA


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Anahtar Kelimeler:
Adnan Menderes Üniversitesi FETÖ profesör

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