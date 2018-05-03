Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, engelli raporuyla ÖTV indirimli otomobil aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Cavit Bircan, kendisine bağlı olan üniversite hastanesinden ‘engelli sağlık kurulu raporu' alıp, ÖTV indirimden faydalanarak Audi marka araba aldı. Rektörle ilgili ‘sahte rapor' aldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa şikayet yapıldı. Maliye Bakanlığı inceleme başlattı.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİREDEN YASADAN 3 HAFTA ÖNCE ALMIŞ



Sözcü.com.tr'nin haberine göre, Bircan, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe giren ‘engelli aracında üst sınır 200 bin lira' düzenlemesinden 3 hafta önce ÖTV indirimden yararlanarak piyasa değeri 246 bin lira olan araba aldı. ÖTV indiriminden yararlanmak için de kendisine bağlı olan hastaneye müracaat etti. Rektöre, 4 Aralık 2017'de 3075916 numaralı Engelli Sağlık Kurulu raporu verildi. Rapordan 4 gün sonra da rektör 09 ET 4.. plakalı arabayı aldı. Bircan'ın aldığı araba Audi A4 1.4 motor ve benzinli. Bugün piyasa değeri 246 bin lira. ÖTV tutarı 77 bin lira.

VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİ

Rektörün kendisine bağlı hastaneden engelli raporu alması tartışmalara neden oldu. Bir vatandaş Bimer-Cimer'e rektörü şikayet etti. Şikayet dilekçesinde, “Çok değerli cumhurbaşkanım ailece sizi çok seviyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan şu an halen daha görevde olan bütün vücut fonksiyonları sapa sağlam olduğu halde kendi sözünü geçirebildiği doktorlardan sahte engelli raporu alarak 09 ET 4.. plakalı Audi marka aracı ÖTV ödemeden almış bulunmaktadır. Rektörün makamını kullanarak engelli raporu alması ve bu raporla ÖTV ödemeden araç alıp kendine menfaat temin etmesi hiçbir akla mantığa ve vicdana sığmamaktadır. Böyle bir engeli varsa dahi kendi bulunduğu hükmünün geçtiği yer değil de Aydın Devlet Hastanesi heyetine girmesi daha etik olur…” ifadelerini kullandı.