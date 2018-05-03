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Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, engelli raporuyla ÖTV indirimli otomobil aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 07:25 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, engelli raporu ile ÖTV indirimli lüks araç aldı. Bircan, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, engelli raporuyla ÖTV indirimli otomobil aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Cavit Bircan, kendisine bağlı olan üniversite hastanesinden ‘engelli sağlık kurulu raporu' alıp, ÖTV indirimden faydalanarak Audi marka araba aldı. Rektörle ilgili ‘sahte rapor' aldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa şikayet yapıldı. Maliye Bakanlığı inceleme başlattı.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİREDEN YASADAN 3 HAFTA ÖNCE ALMIŞ

Sözcü.com.tr'nin haberine göre, Bircan, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe giren ‘engelli aracında üst sınır 200 bin lira' düzenlemesinden 3 hafta önce ÖTV indirimden yararlanarak piyasa değeri 246 bin lira olan araba aldı. ÖTV indiriminden yararlanmak için de kendisine bağlı olan hastaneye müracaat etti. Rektöre, 4 Aralık 2017'de 3075916 numaralı Engelli Sağlık Kurulu raporu verildi. Rapordan 4 gün sonra da rektör 09 ET 4.. plakalı arabayı aldı. Bircan'ın aldığı araba Audi A4 1.4 motor ve benzinli. Bugün piyasa değeri 246 bin lira. ÖTV tutarı 77 bin lira.

VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİ

Rektörün kendisine bağlı hastaneden engelli raporu alması tartışmalara neden oldu. Bir vatandaş Bimer-Cimer'e rektörü şikayet etti. Şikayet dilekçesinde, “Çok değerli cumhurbaşkanım ailece sizi çok seviyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan şu an halen daha görevde olan bütün vücut fonksiyonları sapa sağlam olduğu halde kendi sözünü geçirebildiği doktorlardan sahte engelli raporu alarak 09 ET 4.. plakalı Audi marka aracı ÖTV ödemeden almış bulunmaktadır. Rektörün makamını kullanarak engelli raporu alması ve bu raporla ÖTV ödemeden araç alıp kendine menfaat temin etmesi hiçbir akla mantığa ve vicdana sığmamaktadır. Böyle bir engeli varsa dahi kendi bulunduğu hükmünün geçtiği yer değil de Aydın Devlet Hastanesi heyetine girmesi daha etik olur…” ifadelerini kullandı.

REKTÖR BİRCAN: HANGİ HASTANEYE GİTSEM BU RAPORU ALABİLİRDİM

İddialarla ilgili soruları yanıtlayan Rektör Cavit Bircan, uzun yıllardır Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) hastası olduğunu söyledi. Bircan, raporu nasıl aldığını şöyle anlattı: “Beni bilen bilir. Sol diz tahrip, aşırı derece. Doktorlar ‘ne zaman elime düşeceksiniz' diyorlar. Ameliyat olmam gerekiyor. Ayakta görünce birileri rahatsız oluyor. Daha önceden Ankara'dan aldığım rapor eskidiği için yeniledim. Raporun derecesine müdahale etmedim. Doktorlar ‘fazla, yüksek verebiliriz' dediler. Almadım. Hangi hastaneye, kime gitsem bu raporu alabilirim. Aracı hem ben hem eşim kullanıyor. Birinci derece akrabanın kullanmasında bir sıkıntı yok.” Rektörün eşi Hatice Bircan avukat. Hatice Bircan'ın geçen yıl sınavla üniversiteye ‘öğretim üyesi' olarak alınması tartışmalara neden olmuştu.

MALİYE BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Vatandaşın şikayeti üzerine Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı, inceleme başlattı. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan Mürşit Kılıç, şikayetçi olan vatandaşa gönderdiği cevapta, “…Cavit Bircan'ın sahte engelli sağlık kurulu raporu ile ÖTV istisnasından faydalanarak araç alımında bulunduğu iddia edilmiş ve bu konusunun araştırılması talep edilmiştir. Başvurunuz üzerine Taşıtlar Vergi Dairesi ile yazışma başlatılmış olup, konu hakkında başkanlığımızca gerekli değerlendirme işlemleri yapılmaktadır” denildi.

AKDENİZ'E ÖZGÜ GENETİK HASTALIK

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) özellikle Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde sıklıkla görülmektedir. FMF ataklarında karın ağrısı, ateş, eklemlerde, ayak bileklerinde kızarıklık ve şişlik, nefes alırken göğüste batma hissi gibi şikayetler olur. Genellikle bu yakınmalar hiç tedavi verilmese bile 3-4 gün içinde kendiliğinden geçebilir. Tekrarlayan ataklar zaman içinde vücudumuzda amiloid adı verilen proteinin birikmesine neden olur. Amiloid kronik böbrek yetmezliğine neden olabilir.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yiyin efendiler yiyin aksırıncaya kadar kusuncaya kadar yiyin. Elbet bir gün hesap soran çıkacaktır.
Recep efendinin işini bilen rektörleri
Yiyin beyler yiyin 16 yılda bitmedi şu ülkenin parası allah eskilerden razı olsun neler bırakmışlar ki çekirge gibi takan ettiniz hala bitmedi hesap günü rapor kurtarır seni....
Bu ne ya...sahtekar.... birde rektörsün....geçen senede eşini öğretim üyesi yapmıssın....Hani bu hükümette her şey dürüsttü....yök.....adalet bakanı bozdağ....hadi bakalım görelim dürüstlüğünüzü yapın gereğini.....sonrada bizden oy istiyorsunuz....bizim verdiğimiz oylarla böyle rektörlere peşkeş çekelim diye mi.....oy moy yok...
Allahim nasil bir ulke haline geldik boyle. Ruhen hademe bile olamayacak kisileri rektor diye atarsan olacagi budur. Bunlar hepsi cumhurbaskaninin suçudur. Çünkü bunlarin hepsini cumhurbaskani atiyor.
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