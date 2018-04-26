Adnan Menderes Üniversitesi'nde amfitiyatroda ders

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ın tavsiyesiyle kampüste bulunan amfitiyatroda ders yapmaya başladı. Açık havada verilen derse katılan Prof. Dr. Bircan, "Çocuklara, içeride 45 dakika ders anlatma modelinden kurtulmamız gerekiyor" dedi.

ADÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3'üncü sınıfı öğrencileri, Efeler ilçesindeki kampüste bulunan amfitiyatroda ders yapmaya başladı. Amfitiyatroda ilk kez ders, geçen salı günü verilmeye başlandı. Öğrencilerin, 27 Nisan gününe kadar burada derslere devam edeceği belirtildi. Amfitiyatrodaki derse katılan ve reklamcılık hakkında öğrencilere bilgiler veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bircan, şunları söyledi:

"Özellikle dekanlarıma ve hocalarımıza söylediğim bir şey var. 'Çocukları çok fazla sınıf ortamında bulundurmayın ya da çok değişik sınıflar oluşturalım. Yeni öğrenme modelleri, yeni eğitim modellerini uygulayabilelim. Çocukları biraz rahat ettirelim'. Artık çağ değişti, teknik değişti, öğretim metotları değişti. Öğrencilere, içeride 45 dakika ders anlatma modelinden kurtulmamız gerekiyor. Onlarla iletişim kurarak, dersleri zevkli hale getirerek, bunu anlatmanın yolunu yani bilgi transferi konusunda yeni yöntemler ve yeni yollar, yeni ders materyalleri üzerinde çalışıyoruz. En çok önemsediğim şeylerden bir tanesi bu amfitiyatroda eğitim yapılmasıydı. Buranın inşallah üzerini de ilerleyen zamanda kapatacağız. Uzun zamandan beri de öğrencilerimizi burası için teşvik ediyorduk. Bunu Adnan Menderes Üniversitesi'nin her biriminde yaygınlaştırmak istiyoruz."

'AÇIKHAVADA DERS ÇOK KEYİFLİ'

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Onur Yeşildal, "Dışarıda dersleri işlemek aslında öğrencilerin biraz daha zihinlerini açıyor. Kapalı alanlarda biraz sıkılıyoruz. Uykumuz geliyor ve aslında içeride dersler sıkıcı geçtiği içinde açık havada ders görmek çok güzel. ADÜ aslında öğrencilere çok fazla fırsatlar veriyor bu konularda. Spor şenlikleri konusunda da çok güzel etkinlikler yapılıyor" dedi.

Öğrencilerden Neslihan Özcan ise "Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan'ın açık havada ders görmemizi tavsiye etmesi bizim için çok iyi oldu. Amfiler yerine burada açık havada ders işlemek gerçekten çok keyifli oluyor" diye konuştu.