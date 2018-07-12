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Adnan Oktar'a bugün bir şok daha! Çengelköy'deki evi mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar bugün bir şok daha yaşadı. Oktar'ın Çengelköy'de bulunan evinin mühürlendiği görüldü.

Dün gözaltına alınan Adnan Oktar bugün bir şok daha yaşadı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adnan Oktar'ın Çengelköy’deki evinin mühürlendiği görüldü.

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Polis ekipleri evinin önünde güvenlik önlemi aldı. (DHA)

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