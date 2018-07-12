Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Dün eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.
Hastane girişinde hakkındaki ajanlık iddiaları ve İsrail'le ilişkileri sorulan Oktar, ‘yalan, yalan’ demekle yetindi.
Öte yandan Adnan Oktar'ın yürürken aksaması dikkat çekti. Oktar'ın pantolonunun kasık bölümünde ise yürüyüşünü etkileyen anormal bir şişlik olduğu görüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen Oktar, daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü. Bu sırada hastane bahçesinde bulunan vatandaşlar Oktar’a beddua ederek tepki gösterdi. Vatandaşların ‘O kadar insanın kanına girdin’ şeklinde sözlerle tepki gösterdiği Oktar, herhangi bir şey demeden polis aracına bindi.
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