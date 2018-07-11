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Adnan Oktar'a operasyonda yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 22:46 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor. Kandilli'de bulunan bir villada gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor. Kandilli'de bulunan bir villada akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı. Operasyonun devamında aynı villadan 13 erkek de gözaltına alındı.

Böylece Adnan Oktar grubunun kullandığı ve 100 odası olduğu belirtilen villadan 22 kişi gözaltına alınmış oldu. Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıkarıldı.

POLİSE ATEŞ ETTİLER

Öte yandan, Kandilli'deki villada yapılan operasyon sırasında iki kişinin polise doğru silahla ateş ettikleri öğrenildi. İki kişinin tabancalarındaki şarjörleri boşalttıktan sonra gözaltına alındıkları belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
maşallah maşallah...
Adamın çok parası var ve o parada gözü kalanlar var
miyawww
bu makyajsız tipsizler kedicikler mi yoksa. elleri kelepçeli filan....
idam,idam,idam
Bunca zaman ses soluk yok.Borsa çökmüş,dolar ucmus isi gücü birakip bu safsatalarla mı uğraşacak?Yemezler.Gundem belli Damat ekonomisi
işte sorun bu bu ve bunun gibi ülkede bir çok cemaat var neden bukadar güclenmesi bekleniyor neden başı küçükken ezilmiyor
dolar yeni rekora koşuyır 4.88
Delil yetersizliginden serbest...Bu adama hicbirsey yapamazsiniz.Cumhurbaskanida gelse kilina dokunamaz...Goreceksiniz
Nakşilere giderken obüsle gidin onlardaki silah daha fazladır
şimdiye kadar nerdelerdi altından pis bişeyler çıkacak ta bakalımm
yıllardır millet bağırıyor bu adam ne yapmaya çalışıyor diye sonunda duydu yetkililer
İslam dinini bu şekilde kullananın savunani Allah kahru perişan etsin.
sayın hocam kodesten canlı yayın olacakmı severek takip ediyoruz sizi
evet tren kazası üzerine gemen gündem değişti herzaman aynı şeyler neden daha önce yapmadılad
elhamdülillah hocam sizi çok derin bir aşkla seven kedicikleriniz tanığınız olurlar.
maşallah inşallah
Oooo Maşallah hocam maşallah. Gözlerimizi kamaştırdınız inşallah. Diyecekler mi daha ?
pisi pisi, alemler geceler yediniz içtiniz sıra bunların hesabı bu dünyada başladı, bir de diğer tarafta var hesap.. vay vay vay oyna oyna pisi pisi
günün engüzel haberi emniyet mensuplarını tebrik ediyorum
Adamın vebalini aldınız dolar 5 oldu :)))
kedicikler öksüz kaldı..
Bu adamın hiç bir suçu yok ne olmuş Villası varsa baksanızda Tayyip'in sarayları var o zaman Tayyip'de suçlu
Yazık bukadar kedi dışarda nasıl yaşar
Saçma sapan işler. Bu da vatan millet sakarya ya dönmesin rica ediyorum.
polise bile ateş ettiklerine göre bunlar başka bir dünyada yaşıyor
inşallah kökleri kurur
mehdiyi aldılarya la kıyamet kopacak :):)
Toplasınlar toplasınlar maşallah.Hepsi bir ömür boyu içerde kalır inşallah.
Arkaları var polise ateş aç çatışma olmuyor teslim oluyorlar
yüz oda neler neler olmuştur şimdi odalarda
100 oda mı ?
ya bu adam kimki yanındakiler ateş ediyor.
geç bile kalındı
BAK BAK BAAK ADNAN'A MİLYARLAR AKTARILIYOR BAŞKA YANDAŞLARA.
maşallah inşallah.
İçerde F9 tv den yayın yapar artık.
maşaallah hocam inşaallah hocam ne oldu hocam ....
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