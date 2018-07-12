Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonu haber alıp izlerini kaybettirdiler

Operasyonun ardından örgütün 2 numaralı ismi Tarkan Yavaş'ın kaçarak içini kaybettirdiği ortaya çıkmıştı. Ancak firari isimlerin sadece Tarkan Yavaş ile sınırlı olmadığı öğrenildi. Küçük yaştaki kız çocuğunu taciz, tehdit, şantaj, iftira ve dolandırıcılık suçlamasıyla 9 ismin de arandığı ortaya çıktı.

İşte o isimler;





Tarkan Yavaş

İbrahim Seral Köprülü

Eyüp Kara

İsmail Koray Coşkun

Cüneyt Özyaşar

Bülent sezgin

Serap Akıncıoğlu

Ali Tulum

Vuslat Terkoğlu

Selda Göktan



