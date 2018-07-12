Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonu haber alıp izlerini kaybettirdiler

Operasyonun ardından örgütün 2 numaralı ismi Tarkan Yavaş'ın kaçarak içini kaybettirdiği ortaya çıkmıştı. Ancak firari isimlerin sadece Tarkan Yavaş ile sınırlı olmadığı öğrenildi. Küçük yaştaki kız çocuğunu taciz, tehdit, şantaj, iftira ve dolandırıcılık suçlamasıyla 9 ismin de arandığı ortaya çıktı.
İşte o isimler;
Tarkan Yavaş
İbrahim Seral Köprülü
Eyüp Kara
İsmail Koray Coşkun
Cüneyt Özyaşar
Bülent sezgin
Serap Akıncıoğlu
Ali Tulum
Vuslat Terkoğlu
Selda Göktan
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