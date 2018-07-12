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Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonu haber alıp izlerini kaybettirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:05 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütü hakkında verilen 235 ismi içeren gözaltı kararının ardından 170 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü her yerde operasyon sırasında izini kaybettiren Adnan Oktar örgütü üyesini arıyor.

Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonu haber alıp izlerini kaybettirdiler

Operasyonun ardından örgütün 2 numaralı ismi Tarkan Yavaş'ın kaçarak içini kaybettirdiği ortaya çıkmıştı. Ancak firari isimlerin sadece Tarkan Yavaş ile sınırlı olmadığı öğrenildi. Küçük yaştaki kız çocuğunu taciz, tehdit, şantaj, iftira ve dolandırıcılık suçlamasıyla 9 ismin de arandığı ortaya çıktı.

İşte o isimler;

tarkan

Tarkan Yavaş

İbrahim Seral Köprülü

Eyüp Kara

İsmail Koray Coşkun

Cüneyt Özyaşar

Bülent sezgin

Serap Akıncıoğlu

Ali Tulum

Vuslat Terkoğlu

Selda Göktan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
KAFAMA TAKILDI?Adnan Oktar Devlet sırlarını İsrail'e verdi diyorlar, demek ki Devletin içinde adamı var peki neden Devlette görevli hiç kimseye operasyon yapılmadı? GERÇİ BEN APTALIM AMA....
Alkış tutup beraber göbek atan sanatçılar nerede peki
Nasıl haber alıyorlar sorgulamak lazım
DEVLETİMİZİN ZAMANINDA LÜKS NERMİN İ VARDI; ŞİMDİ BAŞKANLIK SİTEMİNE GEÇTİK, ONUNDA DÜZENLENMESİ GEREKİYORDU.... BU İŞLEM YAPILDI...SORUN YOK... GEREKLİ ATAMALAR VE YOL VERMELER YAPILACAKTIR... DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR...
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