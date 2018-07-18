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Adnan Oktar adliyeye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:46 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 36 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM - Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 36 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarılan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Adnan Oktar ve beraberindekiler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

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