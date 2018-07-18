Adnan Oktar adliyeye sevk edildi (AKTÜEL) 2

Çağatay KENARLI - Alper KORKMAZ - Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi. Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünde geçirildi. Şüpheliler ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adnan Oktar'ın sağlık kontrolünün ardından ayrı bir polis aracına bindirilerek götürüldüğü görüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı.
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