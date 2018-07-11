'Adnan Oktar belasını buldu'

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı dev operasyon düzenlendi. Suçlamalar arasında “organize suç örgütü kurmak”, “uluslararası ajanlık” ve “küçük çocuklara taciz” yer alıyor. Hava destekli büyük operasyonda çok sayıda gözaltı var.
DİKKAT ÇEKEN YORUM
Operasyona yönelik dikkat çeken açıklama Adnan Oktar grubuna 1999 yılında operasyon yapan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’dan geldi.
Adil Serdar Saçan’ın 19 yıl önce yaptığı operasyonun ardından operasyon sırasında gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddiasıyla Saçan ve ekibi hakkında dava açılmıştı.
Adil Serdar Saçan, Twitter’dan paylaştığı mesajında bugünkü operasyonu “Bizimle yıllarca uğraşan FETÖ’den sonra Adnan Hoca ve suç örgütü de belasını buldu. Ee ne demişler ‘sen doğru ol eğri belasını bulur” diye değerlendirdi.
İşte o mesaj:
Sosyal medyada Adnan Oktar operasyonuyla ilgili yorum yağdı.
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