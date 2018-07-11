HABER

'Adnan Oktar belasını buldu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve ekibine yapılan operasyon sosyal medyanında bir numaralı ana gündem maddesi oldu. Operasyona yönelik dikkat çeken bir yorum da Adnan Oktar grubuna 1999 yılında operasyon yapan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’dan geldi. Saçan, Oktar için "Belasını buldu" dedi

'Adnan Oktar belasını buldu'

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı dev operasyon düzenlendi. Suçlamalar arasında “organize suç örgütü kurmak”, “uluslararası ajanlık” ve “küçük çocuklara taciz” yer alıyor. Hava destekli büyük operasyonda çok sayıda gözaltı var.

DİKKAT ÇEKEN YORUM

Operasyona yönelik dikkat çeken açıklama Adnan Oktar grubuna 1999 yılında operasyon yapan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’dan geldi.

Adil Serdar Saçan’ın 19 yıl önce yaptığı operasyonun ardından operasyon sırasında gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddiasıyla Saçan ve ekibi hakkında dava açılmıştı.

Adil Serdar Saçan, Twitter’dan paylaştığı mesajında bugünkü operasyonu “Bizimle yıllarca uğraşan FETÖ’den sonra Adnan Hoca ve suç örgütü de belasını buldu. Ee ne demişler ‘sen doğru ol eğri belasını bulur” diye değerlendirdi.

İşte o mesaj:

scsdcsdc

Sosyal medyada Adnan Oktar operasyonuyla ilgili yorum yağdı.

d


PARTNERBüyük aşkta dudak uçuklatan tesadüfBüyük aşkta dudak uçuklatan tesadüf
Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!
 O geceyi anlattılar O geceyi anlattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar adnan oktar ve kedicikler adnan oktar operasyonu Adnan Hoca adil serdar saçan

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

15 Temmuz gazisi 'cankurtaranını' arıyor

15 Temmuz gazisi 'cankurtaranını' arıyor

Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!

‘Poyraz’ın tedavisi yarıda kalmasın’

‘Poyraz’ın tedavisi yarıda kalmasın’

Adnan Oktar operasyonu! Örgütün 2 numarası kaçtı

Adnan Oktar operasyonu! Örgütün 2 numarası kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.