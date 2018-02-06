Adnan Oktar bombası: Üst düzey mason! Avrupa'dan gelen Türk ailelerin çocuklarını kandırıyor

Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum ve Diyanet camiası olarak Adnan Oktar'a yönelik tepkilerini ortaya koymak için dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. Aydın, Oktar'ın, toplumun örfüne, adetine, dine aykırı birtakım tutum ve davranışları olduğunu, İslam dinini kötü emellerine alet ettiğini belirtti.

Oktar'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin en saygın kurumu Diyanet İşleri Başkanlığına da hakaret içerikli birtakım ifadelerinin olduğunu dile getiren Aydın, hem Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarını savunma ve haklarını arama hem de toplumun tepkisini dile getirme adına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

AVRUPA'DAN GELEN AİLELERİN ÇOCUKLARINI KANDIRIYOR"



Oktar'ın daha önce Atatürk'e hakaretten dolayı hapis yattığını, şimdi Atatürkçüymüş gibi konuştuğunu anımsatan Aydın, önce Masonluğa karşıyken daha sonra en üst düzey Mason olduğunu açıklayan Oktar'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kitaplarını göndererek destek istediğini, ona dua ettiğini söyledi.