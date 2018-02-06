Adnan Oktar bombası: Üst düzey mason! Avrupa'dan gelen Türk ailelerin çocuklarını kandırıyor

Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum ve Diyanet camiası olarak Adnan Oktar'a yönelik tepkilerini ortaya koymak için dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. Aydın, Oktar'ın, toplumun örfüne, adetine, dine aykırı birtakım tutum ve davranışları olduğunu, İslam dinini kötü emellerine alet ettiğini belirtti.
Oktar'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin en saygın kurumu Diyanet İşleri Başkanlığına da hakaret içerikli birtakım ifadelerinin olduğunu dile getiren Aydın, hem Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarını savunma ve haklarını arama hem de toplumun tepkisini dile getirme adına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
AVRUPA'DAN GELEN AİLELERİN ÇOCUKLARINI KANDIRIYOR"
Oktar'ın daha önce Atatürk'e hakaretten dolayı hapis yattığını, şimdi Atatürkçüymüş gibi konuştuğunu anımsatan Aydın, önce Masonluğa karşıyken daha sonra en üst düzey Mason olduğunu açıklayan Oktar'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kitaplarını göndererek destek istediğini, ona dua ettiğini söyledi.
Aydın, şunları kaydetti:
"Kan ve din bağımız olan Filistinlilere, Gazzelilere zulümler yapıldı, Mescid-i Aksa'ya saldırılar oldu. Biz bunları millet olarak tasvip etmedik. Ama o kitaplarını gönderdiği Netanyahu'ya dua ediyor. Sanki oradaki insanlara karşı yapılanları onaylar, tasvip eder gibi konuşuyor. Biz bunun karşısındayız. Hem din adına birtakım argümanları kullanacaksın, faaliyetler yürüteceksin hem de din kardeşine zulmedenlere dua edeceksin, beraber olacaksın. Bu çelişkili bir durum. Oradaki kardeşlerimiz adına da bu tepkimizi ortaya koyduk."
Avrupa'dan gelen bazı Türk ailelerin çocuklarının Oktar tarafından kandırıldığını belirten Aydın, bu ailelerin de feryatlarını duyurmak istediklerini söyledi.
AA
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