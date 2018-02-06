HABER

Adnan Oktar bombası: Üst düzey mason! Avrupa'dan gelen Türk ailelerin çocuklarını kandırıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 14:41 | Son Güncelleme

Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Aydın, Adnan Oktar'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kitaplarını göndererek destek istediğini ve Netanyahu için dua ettiğini söyledi. Aydın, "Biz bunları millet olarak tasvip etmedik ama Adnan Oktar kitaplarını gönderdiği Netanyahu'ya dua ediyor" ifadesini kullandı.

Adnan Oktar bombası: Üst düzey mason! Avrupa'dan gelen Türk ailelerin çocuklarını kandırıyor

Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum ve Diyanet camiası olarak Adnan Oktar'a yönelik tepkilerini ortaya koymak için dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. Aydın, Oktar'ın, toplumun örfüne, adetine, dine aykırı birtakım tutum ve davranışları olduğunu, İslam dinini kötü emellerine alet ettiğini belirtti.

Oktar'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin en saygın kurumu Diyanet İşleri Başkanlığına da hakaret içerikli birtakım ifadelerinin olduğunu dile getiren Aydın, hem Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarını savunma ve haklarını arama hem de toplumun tepkisini dile getirme adına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

AVRUPA'DAN GELEN AİLELERİN ÇOCUKLARINI KANDIRIYOR"

Oktar'ın daha önce Atatürk'e hakaretten dolayı hapis yattığını, şimdi Atatürkçüymüş gibi konuştuğunu anımsatan Aydın, önce Masonluğa karşıyken daha sonra en üst düzey Mason olduğunu açıklayan Oktar'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kitaplarını göndererek destek istediğini, ona dua ettiğini söyledi.

adnanoktar

Aydın, şunları kaydetti:

"Kan ve din bağımız olan Filistinlilere, Gazzelilere zulümler yapıldı, Mescid-i Aksa'ya saldırılar oldu. Biz bunları millet olarak tasvip etmedik. Ama o kitaplarını gönderdiği Netanyahu'ya dua ediyor. Sanki oradaki insanlara karşı yapılanları onaylar, tasvip eder gibi konuşuyor. Biz bunun karşısındayız. Hem din adına birtakım argümanları kullanacaksın, faaliyetler yürüteceksin hem de din kardeşine zulmedenlere dua edeceksin, beraber olacaksın. Bu çelişkili bir durum. Oradaki kardeşlerimiz adına da bu tepkimizi ortaya koyduk."

Avrupa'dan gelen bazı Türk ailelerin çocuklarının Oktar tarafından kandırıldığını belirten Aydın, bu ailelerin de feryatlarını duyurmak istediklerini söyledi.

AA

Adnan Oktar’ın hocası konuştuAdnan Oktar’ın hocası konuştu
Adnan Oktar'a büyük şok! 81 ilden başvuru yapılacakAdnan Oktar'a büyük şok! 81 ilden başvuru yapılacak
Akit TV spikerinden Adnan Oktar'a çağrı! 'Kurban olayım tövbe et'Akit TV spikerinden Adnan Oktar'a çağrı! 'Kurban olayım tövbe et'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar diyanet Mason israil

En Çok Okunan Haberler

Plakada yeni dönem başlıyor

Plakada yeni dönem başlıyor

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Türk askerine, İran'ın milisleri ve Esad'ın ordusu mu saldırdı?

Türk askerine, İran'ın milisleri ve Esad'ın ordusu mu saldırdı?

SON DAKİKA! TSK: İdlib'de gözlem noktasına saldırıda 1 asker şehit oldu

SON DAKİKA! TSK: İdlib'de gözlem noktasına saldırıda 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 20 yorum
Boş lafı bırakın bu gune kadar hoca olarak hirsizlik yalan talan gunah dedinizmi aldigin maas bar pavyon vergilerinden yedigin haram haydi samimiysen bernoscoli mason bernoscolinin dostlarida masondur diyebilsene mavi marmara gemisini ben gönderdim deyip sonra giderken banami sordunuz diyen papa dostunun masonluk belgesini aciklayin ha diploma gibi bulamıyorsanız oktar a sorun o goztersin....
Mehmetçiğin askerlik süreleri sigortalı sayılsın emeklilik primini devlet ödesin...
Bu edepsizi kimse susturmuyormu susturamıyorlarsa halka teslim etsinler sonra kediciklerine yem olur köpek
lan Aptallar adam mason olduguyla övünüyor.Erdoganin ABD nin masonu oldugunu, Abdullah gülün ingiliz Masonu oldugunu buununda gurur oldugusöyledi...niye zorunuza gidiyor ki Mason sa Mason... Nasilsa Farketmez sizin icin.
ŞUNA BİR ÖNLEM ALINSIN.... KADINLARI KULLANIP İÇLERİNE ÇEKMEK İSTİYORLAR.... DİNİMİZİ KÜÇÜMSETMEK VE MASONLAŞTIRMAK İSTİYORLAR... BUNLARIN DESTEKÇİSİ YAHUDİLERDİR... DİKKATLİ OLMAK LAZIM.. GEREKENİ DEVLETİMİZ YAPACAKTIR ELBET... BİRAN ÖNCE EL ATILSIN..!!!!!!!!!!!!!!!
hocam iyi mallar varmı elinde
mason olduğu belli..başka neleri var o önemli..
ne masonu yav...bunlar kafalarının bozulduğu herkese ya mason ya fetoşcu diyorlar...ne masonu..adam kurmuş tezgahını, paraları topluyor keyfine bakıyor..din min hikaye..
Yav kediciklere yazık olacak...
Ya salak salak konuşmayın,bu adam kimseyi zorla müridi yapamıyor.Parasınıda zorla almıyor. Siz neyin taramasını yapıyorsunuz.
filistinlilerlen kan bagımız mı var güldürme bizi ama suriyelilerlen akraba olduk sayenizde bu ülkeye hep birlikte yazık etiniz herkes sizin gibi dünyaya bakmak zorunda degil
Kendi gibi düşünmeyen ve yaşamayanı yaşatmak istemeyen bir zihniyetin ulus olması mümkünmü
Ulan oğlum "tımız pekmez fark etmez."Biraz ilkel dinleri oku ve Kur an ın bütün kaynağı yahudilerin hikaye ve kutsallarından oluştuğunu görürsün.Bütün peygamber dedikleri -Türkçesi ELÇİ anlamı taşıyan kişilerin hepsi Yahudi.Muhammed kendisini İbrahim soyundan sayıyor.İbrahim in soy ağacı belli.Koca ÇİN de niçin böyle bir ELÇİ yok.Çünkü tarih hepsini yalanlıyor.Tavsiyem.Yalan yere kavga etmeyin,barışın.Kültürünüz de kokuşmuş.
Bu Adnan oktarın dokunulmazlığı mı var? neden hiç kimse dokunamıyor? ne rtük dokunabiliyor ne bir başkası, çok garip ya.
Günaydın
sayın tayyip bey hani istedigin kurumu kapatabiliyorsun. astıgın astık kestigin kestikya. bu avrupa tarafından toplum içindde yaptıgı yayınlarla toplumu bozmak için görevlendirilmiş ajan. kapatın bunun yayınıda çenesinide. . birde diger dolandırıcı kanallar var onlarıda Allah rızası için kapatın lütfen.
Diyanetteki masonlar kadar başka hiçbir yerde bu kadar masonu bir arada görmedim. Adnan oktar açık açık diyor zaten. tescilli mason kör bile görür. ancak sizin gibi gizli masonları, kamera önünde seccadeye kapalı kapılar ardında haça tapanları napacaz?
akp nin adamı olmasaydı çoktan içerde olurdu
hoca ismini kirleten bu mason olduğu kesin söylenen ahlak dışı yayın yapan mahlukatı hala Devlet ne diye seyrettiriyor aklı alan var mı......
adnan oktar Harun Yahya adı ile Yahudilere karşı onca eser yazmış değilmiydi?saçmalamayı bırakın Yahudilik Masonluk eserine bakınız bu adamı ve bunun gibi adamlar böyle olacak adamlar değildir kafanızı çalıştırın bu insanlar neden bu hale geldi???
Diğer Haberler
Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

Çöplükte 14 kedi ve köpek ölüsü bulundu

Çöplükte 14 kedi ve köpek ölüsü bulundu

Bahçede zehirlenen Zero isimli köpek tedavi edildi

Bahçede zehirlenen Zero isimli köpek tedavi edildi

Sarıkamış’ta üzerine kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi

Sarıkamış’ta üzerine kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

Ordu’da dezefenkte çalışması

Ordu’da dezefenkte çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.