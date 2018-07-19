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Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez görüntülendi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - Can EROK İSTANBUL DHA - TUTUKLANAN Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez DHA kamerasına yansıdı.

Alper KORKMAZ - Can EROK İSTANBUL DHA - TUTUKLANAN Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez DHA kamerasına yansıdı. Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklananlar adliyeden otobüslerle çıkarılarak sağlık kontrolü için hastanelere getirildi. Adnan Oktar ve Oktar Babuna da sağlık kontrolünde görüntülendi. 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar otobüse alındıktan sonra uzun süre diğer şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesini bekledi. Otobüste otururken görüntülenen Oktar, perdeyi kapatarak görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı. Oktar polis minibüsüyle Silivri Cezaevi'ne götürüldü

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