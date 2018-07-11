Adnan Oktar'dan gözaltında ilk mesaj! Bu notu yazdı

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin bu sabah düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi.

"MEYVE SUYU, ELBİSE VE ÇAMAŞIR İSTEDİ"

Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Adnan Oktar, avukatları Atanur Demir ve Heyam Fidan ile görüştü. Avukat Demir, "Müvekkilim Adnan Oktar 'Ben iyiyim' dedi. Meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi" dedi. Avukat Demir müvekkiliyle akşam yine görüşeceğini sözlerine ekledi.





