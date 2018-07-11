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Adnan Oktar'dan gözaltında ilk mesaj! Bu notu yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 18:44 | Son Güncelleme

Bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar, avukatları ile görüştü. Oktar meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin bu sabah düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi.

"MEYVE SUYU, ELBİSE VE ÇAMAŞIR İSTEDİ"

Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Adnan Oktar, avukatları Atanur Demir ve Heyam Fidan ile görüştü. Avukat Demir, "Müvekkilim Adnan Oktar 'Ben iyiyim' dedi. Meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi" dedi. Avukat Demir müvekkiliyle akşam yine görüşeceğini sözlerine ekledi.

adnan oktar not

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
ADAM YAZI YAZMASINI BİLE BİLMİYOR YÜZLERCE KİŞİ ÖNDER LİDER DİYE PEŞİNDEN GİDİYOR
@ekskiz ülke kimleri lider sayıp arkasından gitmiyoki
@ekskiz keMAl gibi birinin apo gibi bi teröristin peşinden gidiyor ..
@ekskiz bu yorumdan bu cevabı çıkaracak kadar beyniniz var işte yazık
Aynen ben bu yazıyı ayağımla yazarım üstelik bunun gibi hatalı kelime de olmadan.
niye ? donsuz dolaştın hep. alışkın olman gerek.
yazik dün gece yatakta yaylaniyordu şimdi nezarethanede bank otur biraz iyi gelir.
şifreli konuşma olduğu apaçık belli
akıllı bir savcı olsa bu avukatıda arastırırdı
ne tuaf hersey yıne her zamanki gibi tren faciası çocuğa tecavüz çocuk katliamlarını kapattı, adnan oktar ajanı mı desem din istismarcısımı desem.neyse buda tren faciasının üstünü kapattı bakalım bunun üstünü ne kapatacak
dine hizmet adı altında alay edercesine yarı çıplak kadınlar ile aleni gönül eğlendireceksin ve Allah bu şirke ceza kesmeyecek öyle mi. bir saatte dünyan başına yıkılır böyle.
Vesaire yi (vs) meyve suyu mu okudunuz?Adam mimarlığı ve dtc yi bırakmış biri.Orta zekalı bir insan bu kitleyi ve mal varlığını yönetebilir mi?Kıskanćlık yapmayın.Kafamı kesti hırsızlık mi yaptı? Sadece adi hükümlü.
Eski Mürütleri belirlenmeli ve göz altına alınarak sorgulanmalı ve örgüt çökertilmeli FETÖ ile bağlantılı olabilirler
Anlaşılan çamaşıra çok ihtiyacın olacak Adnan efendi
Kedi'ler boşta kaldı ya, birini beslemek isterim.)
kıyamet kopacak mehdi ye çökmüşler :):):)
Kişisel paramı kullanabilirsiniz anlamında bence
bu zamana kadar nerdeydiniz yaw
ALLAH VEREDİDE FETÖCÜ HAKİM SAVCIYA DENK GELMİYEDİ MİLYON DOLARI VERİP ÇIKAR SAPIK GENE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDER KÜÇÜCÜK KIZLARI TUZAĞINA DÜŞÜRÜR OTURUR FETÖNÜN SOSYETE LÜKS VERSİYONU FETÖ ABD AJANI ADNAN HOCADA.İSRAİL.AJANI AYNI VERSİYON YÜCE DİNİMİZ MÜSLÜMANLIKLA DALĞA GEÇEN SAPIKLAR DİN İSTİSMARCILARI .
kimene ben adamı seviyorum. hele ki kedicikleri çok seviyorum. herkes nice manyak liderlerin peşinden gidiyor sizene. ben de bu adamın görüşlerini beğeniyorum.
kesin o avukakatlar da onun adamıdır? çok garip birşey devletimiz bu işi niye 2002 fen bu yana yapmadı çok garip değil mi?
akp sütten çıkma ak kaşık demi...
Donlu,paçalının peşinden gidip,darbesiyle akıllananlar da şuan ülkenin kralı oldular maalesef!!! Darısı Ensar gibi vakıf ve din tüccarlarının başına!!!
İnsanlar akıllı olsunlar biraz saflığı bıraksınlar artık,böyle tarikat mı olur kediciklerine bir bakın,ne iş yaptıkları ortada,adnan denen adam üniversite yi bile bitiremiyen kapasitesi olmayan bir insan bu kadar serveti nasıl kazandı,yıllardır bu insan neden göz ardı edildi bunu araştırılması gerekir..
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