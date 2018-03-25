Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Nagehan Alçı’nın kendisini yazmasından şikayet eden Adnan Oktar, Alçı’nın bir kez kendi stüdyolarına geldiğini ifade ederek, “Bana kafayı takmaktan bir türlü kurtulamadı. Ben rahatsız değilim, memnunum. Ben de sana kafayı takmış vaziyetteyim” dedi.

"HIRÇINLIĞININ NEDENİNİ BİLİYORUM"

Adnan Oktar, Nagehan Alçı’ya ilişkin, “Hırçınlığının nedenini biliyorum. Asıl utanılacak bir olay var ki yani bilmiyorum. Muazzam utanılacak bir olay var. Yüz kızartacak bir olay var. Onun da ne olduğunu biliyorsun. Ben mi söyleyeyim” ifadelerini kullandı.

"O TOMBİK KOCANDAN BAHSETMİYORUM"

Adnan Oktay ayrıca Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı için de "Ben senin o tombik kocandan bahsetmiyorum, ki çok şey biliyorum onun hakkında” sözlerini sarf etti.

Nagehan Alçı 23 Mart 2018'de Habetürk gazetesinde kaleme aldığı yazısında internete RTÜK denetimi getirilmesine ilişkin "RTÜK denetimine açılması beni epey korkutuyor. Temel olarak AK Parti, özellikle kendine dindar diyen birtakım kişilerin yaptığı müstehcen ve dine hakaret gibi algılanacak yayınların önüne geçmek istiyor" diyerek Adnan Oktar'ın yayınlarının bir rahatsızlık konusu olduğu dile getirmişti.