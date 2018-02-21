Adnan Oktar'dan şok sözler: Homoseksüel lobisi beni kıskanıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Oktar'a 'akli dengesi bozuk' ifadesini kullanmasıyla başlayan ve Oktar'ın "Kerhanelerden alınan vergilerle maaşlarınız ödeniyor" ifadesiyle alevlenen tartışma sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internetten yayınlanan programlara da müdahalesi gündeme geldi.

Gazeteci Nevşin Mengü de internetten yayın yapan ve tartışmanın odağındaki Oktar'ın programlarının yayınladığı A9 kanalına bir ziyaret gerçekleştirdi.

'KONU BENİMLE BAĞLANTILI DEĞİL'

Bu ziyarette Oktar, Mengü'ye kamuoyunda 'kedicikler' olarak bilinen kadınların programlara çıkmadığını belirterek "Konu kökünden hallolmuş durumda" dedi. Oktar, "Bu konuda benimle ilgili bir bağlantı olmadığına netleştiğine göre başka nereyle bağlantılıysa oraya bakmak lazım" ifadelerini de sözlerine ekledi.

'HOMOSEKSÜEL LOBİSİ BENİ KISKANIYOR'

Oktar, programına katılan kadın ve erkeklerin kendilerini sevdiğini söylerken "Beni kıskanıyorlar" dedi ve bu kıskanan kişilerin 'homoseksüel lobisi' ile 'İngiliz derin devleti' olduğunu savundu. Oktar, sözlerine şöyle devam etti: