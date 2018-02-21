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Adnan Oktar'dan şok sözler: Homoseksüel lobisi beni kıskanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 11:34 | Son Güncelleme

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi tartışmalarının merkezindeki Adnan Oktar,"Beni kıskanıyorlar" dedi ve bu kıskanan kişilerin 'homoseksüel lobisi' ile 'İngiliz derin devleti' olduğunu iddia etti.

Adnan Oktar'dan şok sözler: Homoseksüel lobisi beni kıskanıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Oktar'a 'akli dengesi bozuk' ifadesini kullanmasıyla başlayan ve Oktar'ın "Kerhanelerden alınan vergilerle maaşlarınız ödeniyor" ifadesiyle alevlenen tartışma sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internetten yayınlanan programlara da müdahalesi gündeme geldi.
Gazeteci Nevşin Mengü de internetten yayın yapan ve tartışmanın odağındaki Oktar'ın programlarının yayınladığı A9 kanalına bir ziyaret gerçekleştirdi.

'KONU BENİMLE BAĞLANTILI DEĞİL'

Bu ziyarette Oktar, Mengü'ye kamuoyunda 'kedicikler' olarak bilinen kadınların programlara çıkmadığını belirterek "Konu kökünden hallolmuş durumda" dedi. Oktar, "Bu konuda benimle ilgili bir bağlantı olmadığına netleştiğine göre başka nereyle bağlantılıysa oraya bakmak lazım" ifadelerini de sözlerine ekledi.

'HOMOSEKSÜEL LOBİSİ BENİ KISKANIYOR'

Oktar, programına katılan kadın ve erkeklerin kendilerini sevdiğini söylerken "Beni kıskanıyorlar" dedi ve bu kıskanan kişilerin 'homoseksüel lobisi' ile 'İngiliz derin devleti' olduğunu savundu. Oktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar çeşitli makamlara gelerek beni durdurma, hatta tutuklama tavsiyesi gibi konuşmalar yaptılar. Bunların baskı gücü çok yüksek. Homoseksüel lobisi de çok yangınlar. İngiliz derin devleti içerisinde bu homoseksüel lobisi."

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

'ŞEYH İŞLERİNİ BİLMEM'

Ayrıca Mengü, Adnan Oktar'a “Siz şeyh misiniz” sorusunu yöneltti. Oktar ise bu soruyu reddederek “Ben bilmem böyle işleri” diyerek yanıt verdi.

Mengü, konuyu DW Türkçe'de İrfan Bozan ile Bire Bir programında değerlendirdi

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalındaNevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ingilizleri homuseksüelleri bilmem ama abaza erkekler daha çok kıskanıyor bence
Sen neymişsin Adnan Oktar herkes seni kıskanıyor
adnan sasirma sabrimizi tasirma
bütün gündemi meşgul eden hiç bir dini vasfı olmayan kralın soytarililarindan birisin.seyh bilmezsin ayet bilmezsin hadis bilmezsin.bir saniye sonra nefes alıp almayacaginda belli değil yol yakından topla kendini.seytan bile senden el etek çekmiş.
Bir BU eksikti başgaş,faiz,dolar,euro,ermeni,yahudi lobisinden sonra nur topu gibi bir lobimiz daha oldu.Allah analı babalı büyütsün inşaallah,maşallah
Kafayı yemiş bu manyak.Deli ayaklarına yatıyor.Bi sen akıllısın,bu kadar millet aptaldı.
bu kadar cirkin bi adam olabirmi ya. adammisin sen be seni simdiye kadar yok etmediklerine sasiriyorum ben
Nusretle birbirinize cok yakisiyorsunuz :)) programina bi konuk al istetsen :))
Hocam dualarınızı eksik etmeyin bize ve ülkemize
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