Adnan Oktar davasında şoke eden detay! Atanur Demir Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un da avukatı çıktı

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasının ardından “Akıl sağlığı için Adli Tıp raporu gündemimizde değil” sözleriyle dikkat çeken avukatı Atanur Demir, 2016 yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya düzenlediği saldırıyla 39 kişiyi katleden Abdülkadir Mashapirov'un da avukatlığını yapıyor.
Sözcü'nün haberine göre Demir'in, kişisel internet sitesinde, avukatlık ücret tarifesi de yer alıyor. Buna göre, Ağır Cezalık suçlarda sanık müdafiliğini üstlenmek için en az 25 bin lira alan Demir'in, “taban” ücret tarifesi şöyle:
Ağır Ceza: Sanık müdafiliği en az 25 bin
Mağdur : Katılan vekilliği en az 10 bin
Asliye Ceza: Sanık müdafiliği 8 bin 500
Mağdur-Katılan vekilliği 4 bin 500
Savcılık-Karakol-Sorgu Hakimliği: Şüpheli müdafiliği-5 bin
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin dün sabah düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın avukatı Atanur Demir özetle şu açıklamayı yaptı:
"Kaçarken yakalandığı haberi bilgisi doğru değil. Akıl sağlığının yerinde olup olmaması ile ilgili mesele Adli Tıp tarafından verilecek bir raporla sabit olur. Bu cezasızlık sebebidir. Ancak gündemimizle böyle bir konu söz konusu değil. İleriki aşamada biz hukukçu olarak bunu değerlendiririz. Onunla ilgili bizim gözlemimiz önemli, müvekkilin talebi önemli, mahkemenin gözlemi, yargı makamlarını gözlemi önemli şuan gündemimizde savunma olarak böyle bir düşüncemiz yok.
'İTİRAZ EDECEĞİZ'
Dosyada kısıtlılık kararı var. Belli deliller saklanabiliyor. Usule ilişkin belgelerle ilgili bir yasak var. Bunlar vekilden saklanamıyor. Bunları temin edeceğiz. İtiraz yoluna müracaat edeceğiz. Gözaltı kararına itiraz edeceğiz. Mal varlığına tedbir konulması kararlarının tamamına itiraz edeceğiz. Bunlarla ilgili Sulh Ceza Hakimliği çok kısa sürede karar verecek bunları da sizinle paylaşacağız.
'KALSİYUM TAKVİYESİNE İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ'
Türkiye’de bir değişim var. Emniyette de bunu görüyoruz. Biz uzun yıllar bu soruşturmaların içerisindeyiz. Kolluk kuvvetlerin Adnan Oktar’a karşı herhangi bir baskısı söz konusu değil. Kendisiyle de görüştüğümüzde bunu açık olarak ifade etti. Kendisinin sağlık problemi yok. Kalsiyum takviyesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Onu da temin edeceğiz.” diyen Demir, “Tüm yakın çevresi gözaltında; bakıcısı, hizmetçisi, güvenlik görevlisi tamamı gözaltına alındı. Çok geniş kapsamlı bir operasyon. Muhtemelen aleyhe delil olarak yapılmış gözaltılar. Tüm mal varlığına el konulmuş durumda. Araçlarına el konulmuş durumda. Bunlar mahkeme kararıyla uygulanabilecek tedbirlerdir. Ancak savunma olarakta bunlara itiraz yolu açıktır. Biz bunların tamamına itiraz edeceğiz. Şimdilik bu belgeleri temin edeceğiz. Görevimiz bu kolluktan bu belgeleri temin edip hukuki yollara başvuracağız."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 5 ilde operasyon başlatmıştı. Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verilmişti. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlenmişti. Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını açıklamıştı. Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyum atanmıştı.. Oktar'ın evinden birçok tarihi eser çıkarken garajdaki çoğu lüks 16 araca el konulmuştu.
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. Uzun yıllar ceza mahkemelerinde görev yapmıştır. Ceza hukuku alanında çalışmalarını sürdürmekte, müvekkil şirketlere DANIŞMANLIK hizmeti vermektedir. Halen İstanbul Ticaret Ünivesitesinde " Türk Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak Tutuklama " konulu tez çalışmasını yürütmektedir. Büromuzda takip edilen, Kasten İNSAN ÖLDÜRME, Taksirle Öldürme, Yaralama, İşkence, Hırsızlık, YAĞMA, UYUŞTURUCU Madde Ticareti, İnsan Ticareti, Suç/TERÖR Örgütü Kurma ve Üyeliği, Rüşvet, Zimmet, Kaçakçılık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Tehdit, Şantaj, Dolandırıcılık, Sahtecilik ve sair ceza davaları ile HAKSIZ TUTUKLAMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT davalarından sorumludur.
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