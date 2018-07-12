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Adnan Oktar davasında şoke eden detay! Atanur Demir Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un da avukatı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 13:41 | Son Güncelleme

Kedicikleri ve müritleriyle birlikte dün gözaltına alınan Adnan Oktar'ın avukatı Atanur Demir, 2016 yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina'ya saldırı düzenleyen ve 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov'un da avukatı çıktı. Reina davasında ilk günden bu yana Masharipov'un avukatlığını yapan Demir, kendisine ait olan web sitesine ücret tarifesini de koydu ağır ceza davalarında sanıkların avukatlığını üstlenmek için, en az 25 bin lira ücret aldığını yazdı.

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasının ardından “Akıl sağlığı için Adli Tıp raporu gündemimizde değil” sözleriyle dikkat çeken avukatı Atanur Demir, 2016 yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya düzenlediği saldırıyla 39 kişiyi katleden Abdülkadir Mashapirov'un da avukatlığını yapıyor.

Sözcü'nün haberine göre Demir'in, kişisel internet sitesinde, avukatlık ücret tarifesi de yer alıyor. Buna göre, Ağır Cezalık suçlarda sanık müdafiliğini üstlenmek için en az 25 bin lira alan Demir'in, “taban” ücret tarifesi şöyle:

Ağır Ceza: Sanık müdafiliği en az 25 bin

Mağdur : Katılan vekilliği en az 10 bin

Asliye Ceza: Sanık müdafiliği 8 bin 500

Mağdur-Katılan vekilliği 4 bin 500

Savcılık-Karakol-Sorgu Hakimliği: Şüpheli müdafiliği-5 bin

ADNAN OKTAR'IN AVUKATI DEMİR'DEN 'AKIL SAĞLIĞI' AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin dün sabah düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın avukatı Atanur Demir özetle şu açıklamayı yaptı:

"Kaçarken yakalandığı haberi bilgisi doğru değil. Akıl sağlığının yerinde olup olmaması ile ilgili mesele Adli Tıp tarafından verilecek bir raporla sabit olur. Bu cezasızlık sebebidir. Ancak gündemimizle böyle bir konu söz konusu değil. İleriki aşamada biz hukukçu olarak bunu değerlendiririz. Onunla ilgili bizim gözlemimiz önemli, müvekkilin talebi önemli, mahkemenin gözlemi, yargı makamlarını gözlemi önemli şuan gündemimizde savunma olarak böyle bir düşüncemiz yok.

'İTİRAZ EDECEĞİZ'

Dosyada kısıtlılık kararı var. Belli deliller saklanabiliyor. Usule ilişkin belgelerle ilgili bir yasak var. Bunlar vekilden saklanamıyor. Bunları temin edeceğiz. İtiraz yoluna müracaat edeceğiz. Gözaltı kararına itiraz edeceğiz. Mal varlığına tedbir konulması kararlarının tamamına itiraz edeceğiz. Bunlarla ilgili Sulh Ceza Hakimliği çok kısa sürede karar verecek bunları da sizinle paylaşacağız.

'KALSİYUM TAKVİYESİNE İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Türkiye’de bir değişim var. Emniyette de bunu görüyoruz. Biz uzun yıllar bu soruşturmaların içerisindeyiz. Kolluk kuvvetlerin Adnan Oktar’a karşı herhangi bir baskısı söz konusu değil. Kendisiyle de görüştüğümüzde bunu açık olarak ifade etti. Kendisinin sağlık problemi yok. Kalsiyum takviyesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Onu da temin edeceğiz.” diyen Demir, “Tüm yakın çevresi gözaltında; bakıcısı, hizmetçisi, güvenlik görevlisi tamamı gözaltına alındı. Çok geniş kapsamlı bir operasyon. Muhtemelen aleyhe delil olarak yapılmış gözaltılar. Tüm mal varlığına el konulmuş durumda. Araçlarına el konulmuş durumda. Bunlar mahkeme kararıyla uygulanabilecek tedbirlerdir. Ancak savunma olarakta bunlara itiraz yolu açıktır. Biz bunların tamamına itiraz edeceğiz. Şimdilik bu belgeleri temin edeceğiz. Görevimiz bu kolluktan bu belgeleri temin edip hukuki yollara başvuracağız."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 5 ilde operasyon başlatmıştı. Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verilmişti. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlenmişti. Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını açıklamıştı. Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyum atanmıştı.. Oktar'ın evinden birçok tarihi eser çıkarken garajdaki çoğu lüks 16 araca el konulmuştu.

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AVUKAT ATANUR DEMİR KİMDİR?

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. Uzun yıllar ceza mahkemelerinde görev yapmıştır. Ceza hukuku alanında çalışmalarını sürdürmekte, müvekkil şirketlere DANIŞMANLIK hizmeti vermektedir. Halen İstanbul Ticaret Ünivesitesinde " Türk Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak Tutuklama " konulu tez çalışmasını yürütmektedir. Büromuzda takip edilen, Kasten İNSAN ÖLDÜRME, Taksirle Öldürme, Yaralama, İşkence, Hırsızlık, YAĞMA, UYUŞTURUCU Madde Ticareti, İnsan Ticareti, Suç/TERÖR Örgütü Kurma ve Üyeliği, Rüşvet, Zimmet, Kaçakçılık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Tehdit, Şantaj, Dolandırıcılık, Sahtecilik ve sair ceza davaları ile HAKSIZ TUTUKLAMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT davalarından sorumludur.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
demek ki kimse bu davlara bakmaya cesaret edemiyor ve bu insanlar bakıyor avukatlık denilen mesleğin tarafı olmaz sadece müvekkilini savunur cahil cagil yorumlar yapmayın.
adamın suratında hayır yok bunuda alın
yillarca ceza mahkemeleinde gorev yapmistir denilen adam 2008 de kurulan uniden mezun ilk ogrencilerden olsa en erken 2013-2014 de avukatliga baslamistir yani alti ustu 4 yildir avukat
Anlaşılan Afganistandaki Talibanıda yöneten İsrail
Ulan arkadaş...bize ne Adnan Oktar denen şaklabandan...gündem oldu çıktı herif yaaa... Türkiyenin daha öncelikli sorunları var... bırakın bu işleri...!!!
EN ÇOK; ADNAN BEYİN SOKAKTA KALAN GERÇEK KEDİLERİNE ÜZÜLDÜM. BAKILAN BİR KEDİ SOKAKTA YAPAMAZ. BU ÇOK KÖTÜ.
raina katliamını kimler işletmiş işte çıktı ortada ..TÜRKİYE ye zarar vermek isteyen tek ülke var . oda 2ci dünya savaşında kurtarıp trenlerle getirdiğimiz hain israiloğulları..LANET OLSUN SİZE..sizlere hayat verdik. sizler bizi öldürüyorsunuz.kırk yıldırda pkk kisvesi altında gençlerimizi öldürttünüz.. askerimizin başına siz çuval geçirdiniz...halada sinsi oyunlarınız devam ediyor.. lanet olsun size .. zaten kutsal kitaplardada lanetli ırk denmiş size.boşuna denmemiş..BUMERANG GİBİDİR YAPILAN KÖTÜLÜKLER ATTIĞIN GİBİ GERİ DÖNER SENİ VURUR....
14 yillik hukumetiniz sanki bunlari bilmiyordu,mit istihbarat yok sanki,hikayenizi baska yerde anlatin
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