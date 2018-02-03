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Adnan Oktar-Diyanet tartışmasına Ahmet Hakan da katıldı!

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 08:04 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Adnan Oktar ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yaşanan gerilime değindi. Hakan köşe yazısında "Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı olalı... Böyle bir saldırıyla karşılaşmadı" ifadesini kullandı.

Adnan Oktar-Diyanet tartışmasına Ahmet Hakan da katıldı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar'ın kanalı olan A9'un kapanması gerektiğini söylemiş ve Oktar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını belirtmişti. Oktar ise bu sözlere çok sert yanıt vermiş, "Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" demişti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise, yaşanan gerilimle ilgili köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"DİYANET İşleri Başkanı, Adnan Oktar’a saydırınca...

Adnan Oktar da açtı ağzını yumdu gözünü.

Söylediği şu Adnan Oktar’ın:

“Ey Diyanet! Sizin maaşınız kerhanelerden alınan paralarla ödeniyor.”

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı olalı...

Böyle bir saldırıyla karşılaşmadı.

Böyle bir lafı...

Bir CHP’li falan söyleseydi...

İmamlar ayaklanır, müftüler hakaret davası açar, Diyanet bildiri üstüne bildiri yayınlar, camilerin önünde gösteriler falan yapılırdı.

Ama Adnan Oktar söyleyince...

“Tıs” yok.

Ne iş?"

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