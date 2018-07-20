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Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 17:56 | Son Güncelleme

GRUBUNA yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 168 kişi arasında bulunan Adnan Oktar, konulduğu Silivri Cezaevi'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne naklediliyor.

GRUBUNA yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 168 kişi arasında bulunan Adnan Oktar, konulduğu Silivri Cezaevi'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne naklediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi. Oktar'ın önümüzdeki saatlerde Edirne'ye getirilerek F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulacağı belirtildi. Oktar'ın cezaevinde tek kişilik hücrede tutulacağı öğrenildi.

Adnan Oktar'ın konulacağı Edirne F Tipi Cezaevi'nde HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi(arşiv)
Cezaevinden detaylar(arşiv)

Haber - Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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