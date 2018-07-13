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"Adnan Oktar FETÖ lehine çalıştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 08:49 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada, müşteki ifadelerinde ve alınan ihbarlarda dikkat çekici beyanlar yer alıyor - Müşteki Ö.M'nin ifadesinden: - "FETÖ, Adnan Oktar'ı tarihi eser kaçakçılığı üzerinden tehdit ederek, örgüt güdümüne sokmuştur. Bu olaydan sonra başta başkanlık sistemine karşıt olmak üzere birçok bakan, diyanet işleri başkanı ve FETÖ'nün istemediği önemli şahsiyetler hakkında olumsuz propaganda ve karalama kampanyası başlattık"

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada müşteki sıfatıyla ifade veren Ö.M, ''FETÖ, Adnan Oktar'ı tarihi eser kaçakçılığı üzerinden tehdit ederek, örgüt güdümüne sokmuştur. Bu olaydan sonra başta başkanlık sistemine karşıt olmak üzere birçok bakan, diyanet işleri başkanı ve FETÖ'nün istemediği önemli şahsiyetler hakkında olumsuz propaganda ve karalama kampanyası başlattık.'' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adnan Oktar ve grubuna yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçu dahil 31 sevk maddesinden başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınması işlemi devam ediyor. Müşteki ve ihbarlarda yer alan beyanlarda dikkat çekici iddialar yer alıyor.

Müşteki Ö.M, Adnan Oktar'ı 2010 yılından önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen hakkında olumsuz konuşmalarının olduğu, akabinde adını daha sonra açıklayacağı bir savcının Oktar hakkında tarihi eser kaçakçılığı soruşturması başlattığını belirterek, Oktar'ı bu soruşturma üzerinden tehdit ederek üç gün boyunca Gülen'i öven yayınlar yapmasını emredip bunu Gülen'e izleteceğini söyleyerek istediğini yaptırdığını, buna ilişkin görüntüleri de dosyaya sunacağını öne sürdü.

Bu olayın ardından Adnan Oktar'ın FETÖ güdümüne girdiğini ileri süren müşteki M.Ö, ''Bu olaydan sonra başta başkanlık sistemine karşıt olmak üzere birçok bakan, diyanet işleri başkanı ve örgütün istemediği önemli şahsiyetler hakkında olumsuz propaganda ve karalama kampanyası başlattık.'' iddiasında bulundu.

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FETÖ Adnan Oktar FETÖ lehine çalışmış

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