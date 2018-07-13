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Adnan Oktar grubu protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:41 | Son Güncelleme

Adnan Oktar grubu protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar grubuna yönelik operasyona destek vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesi karşısında toplanan grup, gözaltına alınan Oktar ve diğer şüphelileri protesto etti.

Geçmişte Oktar grubu içerisinde yer aldıklarını ve daha sonra ayrıldıklarını beyan eden katılımcılar, operasyonu destelemek ve Oktar ile gözaltına alınanları protesto etmek için Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesi karşısına geldi.

Çeşitli pankart ve döviz açan grup, cansız mankenin yüzünü Adnan Oktar fotoğrafıyla kaplayarak yere atarak ezdi.

Katılımcılar adına basın açıklaması yapan Ümit Kuruca, kendisinin de kandırılarak örgüt içerisine sokulduğunu ve uzun süre kaldıktan sonra gruptan ayrıldığını ifade etti.

Soruşturmanın bu aşamaya gelmesinde emeği olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve özelinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri ile personellerine teşekkür eden Kuruca, şunları kaydetti:

"Adnan Oktar örgütü, dinimize ve aile yapımıza göz dikmiş, tasması yurt dışında olan sinsi bir oluşumdur. 7 yaşında kız çocuklarıyla evlenmeye çalışan, 10 yaşında, 14 yaşında kızlara tacizde bulunan bu alçak yapı, ülkemizle ilgili her türlü dezenformasyonun arka planında bulunduğu gibi ülkemizi uluslararası arenada arkadan vuran FETÖ'nün de şubesi gibi faaliyet göstermektedir. Bu zalim örgüt, bu zamana kadar FETÖ'nün hukuk ve emniyet içindeki yapılanmasının koruması ile yaşamış, 15 Temmuz'un ardından milletimizin şahlanışı ile layığını bulmuştur. Buradan tüm duyarlı vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum. Bu konudan mağdur olmuş büyük küçük herkese sesleniyorum. Güçlü devletimize, başkanımıza güvenin ve bu zalimlerden şikayetçi olun. Bu örgüte destek verenlere de suç işlediklerini tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Biz kimsenin bilmeden mağdur olmasını istemiyoruz. Bu zalim güruhun dağılmasında payı olan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Mağdur olan büyük küçük her vatandaşımız adına bu davanın her an takipçisi olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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