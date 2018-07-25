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Adnan Oktar grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan tweet attı: Tehditler alıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:55 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve grubuna yönelik olarak ilk operasyonu 1999 yılında yapan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada tehditler aldığını ifade ederken, 'Adnan çocuklarının dışarıda kalanları tehditler savurup duruyorlar...' dedi.

Adnan Oktar grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan tweet attı: Tehditler alıyorum

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'a dev operasyon düzenlendi. Suçlamalar arasında “organize suç örgütü kurmak”, “uluslararası ajanlık” ve “küçük çocuklara taciz” yer alıyor. Hava destekli büyük operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı ve Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu yüzlerce kişi tutuklandı.

Operasyona yönelik dikkat çeken açıklama, Adnan Oktar grubuna 1999 yılında operasyon yapan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’dan gelmişti. Oktar’a yönelik operasyonun ardından Adil Serdar Saçan, verdiği röportajlarında 19 yıl önce yaşadıklarını ve örgütün yapısını anlattı.

Saçan’ın 19 yıl önce yaptığı operasyonun ardından, operasyon sırasında gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddiasıyla Saçan ve ekibi hakkında dava açılmıştı. Yani, 19 yıldan bugüne Saçan, Oktar ekibinin hedefindeydi. Bugün yaptığı ses getiren açıklamalarla da örgütü bir kez daha deşifre etmiş oldu.

“TEHDİTLER SAVURUP DURUYORLAR”

Bu açıklamalarının ardından Adil Serdar Saçan tehdit aldığını duyurdu. Saçan sosyal medya hesabından “Adnan çocuklarının dışarıda kalanları tehditler savurup duruyorlar. Elinizden geleni ardınıza koymayın” mesajını paylaştı.

İŞTE SAÇAN'IN O TWEET'İ;

sacan-twitter

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