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ADNAN OKTAR GRUBUNA OPERASYON: 36 KİŞİ DAHA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında  gözaltına alınan 36 kişi daha hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Taner YENER - Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 kişi daha hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü otobüsleriyle öğlen saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Plastik kelepçeyle otobüsten indirilen şüpheliler, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Sol bacağından geçirdiği ameliyat sonrası gözaltına alındığı öğrenilen bir şüpheli, polis yardımıyla otobüse bindirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan caddesindeki yerleşkesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüphelilerin otobüsten indirilmesi

-Ameliyatlı şüphelinin yürümesi ve otobüse bindirilmesi

-Genel ve detaylar

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