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Adnan Oktar grubuna operasyon: 84 şüpheli daha sağlık kontrolünden geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:06 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 84 şüpheli daha sağlık kontrolünden geçirildi.

Gökhan ÇELİK /Cem DAĞISTANLI/ İSTANBUL,(DHA)- ADNAN Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 84 şüpheli daha sağlık kontrolünden geçirildi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne ilk olarak Adnan Oktar getirildi. Oktar'ın ardından ilk olarak kadınlar sağlık kontrolüne getirildi. Kadınların ardından ise erkek şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Toplam 84 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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