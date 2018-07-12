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Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 22:56 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 105'i kadın 179 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı - Örgüte katılan kadınların, hiyerarşik olarak yükselip "imam bacı" statüsüne gelebilmeleri için "turnike sistemi" adı adı altında çok sayıda örgüt üyesi erkekle cinsel ilişkiye zorlandığı, karşı koyanlara işkence yapıldığı ileri sürüldü - Soruşturma kapsamında, yaşı küçük 15 çocuğun cinsel istismara uğradığının belirlendiği iddia edildi

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 105'i kadın 179 şüphelinin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Örgüte üye eğitim seviyesi yüksek, kültürlü, yakışıklı ve ikna kabiliyeti olan erkeklerin, lüks alışveriş merkezlerinde gösterişli şekilde gezerek tanıştıkları genç kızları ve zengin kadınları tuzağa düşürerek örgüte kattıkları ileri sürüldü.

Tuzağa düşürülen genç kızlara cariye gözüyle bakıldığı, zengin kadınların ise mal varlıklarının örgüte aktarıldığı iddia edildi. Kandırılarak örgüte sokulan kadınların ise bu andan itibaren hiyerarşik sınıflara ayrıldığı belirtildi.

Kadın üyelerin, en üst mevki olan "imam bacı" statüsüne gelebilmeleri için "turnike sistemi" adı altında çok sayıda örgüt üyesi erkekle cinsel ilişkiye zorlandığı, karşı koyanlara ise işkence yapıldığı öne sürüldü.

Bu zorlamaların ve işkencelerin ise kadınların iradelerini kırıp örgüt elebaşı Oktar'a sınırsız itaat etmeleri için yapıldığı iddia edildi.

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- Yaşı küçük 15 çocuğa cinsel istismar iddiası

Soruşturma kapsamında, yaşı küçük 15 çocuğun cinsel istismara uğradığının belirlendiği, bu çocuklardan ikisinin örgüt üyesi annelerince Oktar'a teslim edildiği öne sürüldü.

Ayrıca, örgüt içerisinde şarabın yasak olduğu, diğer alkol türlerinin tüketilmesine ise müsaade edildiği bildirildi.

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adnan oktar operasyon Turnike

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