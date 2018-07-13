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Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:19 | Son Güncelleme

Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da bulunduğu 85 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Oktar ve Oktar Babuna'nın da bulunduğu 85 şüpheli, sağlık kontrolünden geçti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün İstanbul merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, zırhlı araçlarla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Grubun üst düzey yöneticilerinden Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da içinde bulunduğu 7 şüpheli, polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra, 44 kadın şüpheli ile 34 erkek şüpheli zırhlı araçlarla hastaneye getirildi.

Sağlık kontrolü tamamlanan şüpheliler, gruplar halinde hastaneden çıkartılarak emniyete götürüldü.

Hastanedeki işlemleri devam eden 34 şüphelinin de emniyete götürüleceği öğrenildi.

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