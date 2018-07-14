Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 185'e çıktı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 185'i gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına henüz başlanmadığı, aralarında Aylin Atmaca ve Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu diğer 50 kişinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında, Üsküdar'da görevli 2 polis memuru da Oktar grubuyla irtibatlı oldukları ve grup üyelerine zaman zaman bilgi verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin, operasyon düzenlenen Kandilli'deki villanın bahçesinde 2 gün önce başlattığı kazının sona erdiği ve kazıda herhangi bir bulguya rastlanmadığı, Silivri'de bulunan çiftlikte ise arama yapıldığı öğrenildi.