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Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 20:28 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 185’e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 185'e çıktı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 185'i gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına henüz başlanmadığı, aralarında Aylin Atmaca ve Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu diğer 50 kişinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında, Üsküdar'da görevli 2 polis memuru da Oktar grubuyla irtibatlı oldukları ve grup üyelerine zaman zaman bilgi verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin, operasyon düzenlenen Kandilli'deki villanın bahçesinde 2 gün önce başlattığı kazının sona erdiği ve kazıda herhangi bir bulguya rastlanmadığı, Silivri'de bulunan çiftlikte ise arama yapıldığı öğrenildi.

- Villaya yapılan ekler yıkılacak

Kandilli'de 3 bin metrekare arazi üzerine yapılan 200 metrekare imar izinli villaya, 500 metrekarenin üzerinde ek bölümler yapıldığı ve bu bölümlerin ana binaya koridorla bağlandığı tespit edildi.

Kaçak ek bölümlerin yıkılması için Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne başvuruldu.

Operasyon düzenlenen villadaki 2 güvenlik odasında 127 monitör bulunduğu ve bu monitörlere bağlı 170 güvenlik kamerasıyla dış ve iç hareketliliğin anlık takip edildiği ortaya çıktı.

Ayrıca, Oktar’ın yaşadığı villayı kiralayan ve parasını peşin olarak banka üzerinden ödediği öne sürülen Semih M. ve eşi Tülin M'nin de gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi.

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