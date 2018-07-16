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Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 14:18 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan bir tekstil firmasının yönetim kurulu üyesinin de yakalandığı ve gözaltı sayısının 187'ye yükseldiği öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında, bir tekstil firmasının yönetim kurulu üyesinin de yakalandığı ve gözaltı sayısının 187'ye yükseldiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, hakkında arama kararı bulunan ve bir tekstil firmasının yönetim kurulu üyesi olan M.A.Ü. de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde gözaltında tutulan M.A.Ü'nün, yönetim kurulu üyeliğini yaptığı tekstil firmasının, MASAK raporu sonrası el konulan şirketlerden biri olduğu öğrenildi.

Bu arada, Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yapılan aramada, nü resimler, altın kaplamalı vazo ve tepsi gibi bazı eşyalar, ruhsatsız 1 tabanca ve dizüstü bilgisayarlara el konuldu.

Öte yandan, aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu 105'i kadın 187 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 48 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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