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Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:43 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi - Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden şu ana kadar işlemleri tamamlanan 92'sinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye getirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu bir kısım şüphelilerden işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilenler sağlık kontrolünden geçirildi.

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 13'ü erkek, 23'ü kadın toplam 36 şüpheli, Vatan Caddesin'deki emniyet binasının yanındaki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra araçlara bindirildi.

Adnan Oktar, sivil araçla, diğer şüpheliler de Çevik Kuvvet aracıyla Çağlayan'daki İstanbul'daki Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden şu ana kadar işlemleri tamamlanan 92'sinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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