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Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:52 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 92 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 92 kişi daha adliyeye sevk edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 187 kişiden 3'ünün ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakılması, 92'sinin de sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesinin ardından gözaltında bulunan 92 şüphelinin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesindeki işlemleri tamamlandı.

Polis otobüsleriyle emniyetten çıkarılan ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen 92 kişinin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.

Bu arada, bugün sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüphelinin savcılık işlemleri de devam ediyor.

- Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Oktar'ın da yer aldığı 187 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerden 3'ü ifadeleri alındıktan sonra soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten serbest bırakılmış, 92'si de sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

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