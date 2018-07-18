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"Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 22:30 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 31 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi - Diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam ediyor

İSTANBUL (AA) - "Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 31 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 31 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, örgüt lideri olduğu öne sürülen Adnan Oktar ile Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 31 şüpheliyi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam ediyor.

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