"Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - "Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyonda adliyeye getirilen 28 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin daha savcılık işlemleri tamamlandı.
Savcılık, 28 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Böylece adliyeye getirilen 92 şüpheliden 59'u tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmiş oldu.
Diğer 33 şüphelinin ise savcılık sorgusu sürüyor.
- Emniyettekilerin tamamı sevk edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan diğer 91 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
Böylece gözaltına alınan 187 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, 183'ü adliyeye gönderilmiş oldu.
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