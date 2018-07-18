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"Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 22:58 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli daha savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi - Tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli sayısı 59 oldu - Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 91 şüpheli de adliye gönderildi

İSTANBUL (AA) - "Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyonda adliyeye getirilen 28 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin daha savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, 28 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Böylece adliyeye getirilen 92 şüpheliden 59'u tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmiş oldu.

Diğer 33 şüphelinin ise savcılık sorgusu sürüyor.

- Emniyettekilerin tamamı sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan diğer 91 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Böylece gözaltına alınan 187 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, 183'ü adliyeye gönderilmiş oldu.

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