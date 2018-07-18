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"Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 32 kişi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 22:05 | Son Güncelleme

"Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 32 kişi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi


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Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiAdnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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