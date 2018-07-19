"Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturma

İSTANBUL (AA) - "Adnan Oktar" grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve adliyeye getirilen 117 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen tüm şüphelilerin savcılık işlemleri sona erdi.

Savcılık, 117 şüpheliyi de tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Zanlıların nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Bu arada, örgütün elebaşı olduğu belirtilen Adnan Oktar ile Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında olduğu 59 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", ''örgüte üye olmak'', "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve benzeri suçlardan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Böylece toplamda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 183 kişiden, 176'sı tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmiş oldu.

