HABER

"Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 03:55 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında 117 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi - Böylece toplam 176 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş oldu

İSTANBUL (AA) - "Adnan Oktar" grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve adliyeye getirilen 117 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen tüm şüphelilerin savcılık işlemleri sona erdi.

Savcılık, 117 şüpheliyi de tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Zanlıların nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Bu arada, örgütün elebaşı olduğu belirtilen Adnan Oktar ile Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında olduğu 59 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", ''örgüte üye olmak'', "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve benzeri suçlardan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Böylece toplamda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 183 kişiden, 176'sı tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmiş oldu.

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Gece yarısı işlemleri devam eden kedicikler adliye koridorlarında görüntülendiGece yarısı işlemleri devam eden kedicikler adliye koridorlarında görüntülendi
OHAL'i protesto etmek için sakal uzatıyordu! Aytuğ Atıcı sakalını kestirecekOHAL'i protesto etmek için sakal uzatıyordu! Aytuğ Atıcı sakalını kestirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Kritik tarih belli oldu! Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Kritik tarih belli oldu! Bedelli askerlikte son durum

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gece yarısı işlemleri devam eden kedicikler adliye koridorlarında görüntülendi

Gece yarısı işlemleri devam eden kedicikler adliye koridorlarında görüntülendi

OHAL'i protesto etmek için sakal uzatıyordu! Aytuğ Atıcı sakalını kestirecek

OHAL'i protesto etmek için sakal uzatıyordu! Aytuğ Atıcı sakalını kestirecek

Yolcu treni alevlerin içinden geçti

Yolcu treni alevlerin içinden geçti

Fabrikadan yayılan koku işçileri etkiledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Fabrikadan yayılan koku işçileri etkiledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığı kararıyla 3 askeri hakim meslekten ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı kararıyla 3 askeri hakim meslekten ihraç edildi

Son dakika! OHAL sona erdi

Son dakika! OHAL sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.