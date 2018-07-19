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"Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 08:47 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 143'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda tutuklananların sayısı 143'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, savcılık ifadeleri tamamlanan ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 27'si daha "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında, aralarında Oktar'ın da bulunduğu toplam 143 şüpheli tutuklanmış oldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Bu şüphelilerden, 13'ü adli kontrol tedbiri uygulanarak olmak üzere 14'ü serbest bırakılırken, 25 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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