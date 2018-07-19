İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, işlemlerinin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
Tutuklanan şüphelilerden bazıları da Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Metris Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın bulunduğu 168 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.
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