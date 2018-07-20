İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Oktar, Edirne Cezaevi'ne nakledilecek.
Alınan bilgiye göre, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik koğuşta tutulan Oktar'ın Edirne Cezaevi'ne sevki kararlaştırıldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Oktar'ın jandarma tarafından Edirne'ye nakledilmesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.
Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.
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